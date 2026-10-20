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Po nasilnih protestih v Milano prihaja 500 vojakov

Milano, 20. 10. 2026 09.12 pred 1 uro 2 min branja 71

Avtor:
L.M.
Protesti v Milanu

Po dveh dneh nemirov, med katerimi so protestniki obračunavali s policijo, zažigali zabojnike, ropali trgovine in uničevali lastnino, bo italijanska vlada v Milano napotila 500 vojakov. Podpredsednik vlade Matteo Salvini je napovedal, da bo napotitev vojakov del svežnja varnostnih ukrepov, o katerem naj bi vlada odločala danes.

Sprva mirni protesti proti slabim javnim storitvam in naraščajočim življenjskim stroškom so se hitro sprevrgli v nasilje. Več sto zamaskiranih protestnikov, med katerimi naj bi bilo veliko mladoletnikov, je zažigalo smetnjake in plenilo trgovine. Med tarčami so bile po poročanju The Guardiana tudi trgovine športnih znamk Decathlon in Arc'teryx ter poslovalnice mobilnega operaterja Vodafone.

Zaradi strahu pred novimi izgredi so trgovine v središču finančne prestolnice v ponedeljek predčasno zapirale vrata in zaščitile izložbe. Na prestižni nakupovalni ulici Via Montenapoleone, kjer imajo trgovine številne luksuzne znamke, med drugim Chanel, Tiffany in Dior, so iz izložb odstranili izdelke, po ulicah pa so patruljirali policisti.

Italijanska policija je v nedeljskih nemirih pridržala 271 mladih. Med njimi so jih 32 aretirali, od tega 23 mladoletnikov in 13 tujih državljanov. Še 28 oseb so prijavili pravosodnim organom.

Protesti v Milanu
Protesti v Milanu
FOTO: Profimedia

Premierka Giorgia Meloni je nasilje obsodila in v ponedeljek sklicala sestanek z ministri ter predstavniki varnostnih služb. Zunanji minister in podpredsednik vlade Antonio Tajani je napovedal odločen odziv na napade na državo, tudi z ukrepi za omejevanje nasilja med mladoletniki.

Kot piše The Guardian, časnik Corriere della Sera poroča, da vlada razmišlja o podaljšanju preventivnega pridržanja mladoletnikov in strožjem ukrepanju proti mladinskim tolpam. Pospešiti želijo tudi uveljavitev nekaterih določb varnostnega zakona, ki ga trenutno obravnava parlament.

Nemiri niso zajeli le Milana. Do spopadov je v soboto prišlo tudi v drugih severnoitalijanskih mestih, med drugim v Bologni, Brescii, Bergamu in Torinu, kjer so po policijskih podatkih aretirali 28 protestnikov.

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Dogajanje v Italiji odmeva tudi v sosednji Franciji, kjer se je v soboto na protestih proti naraščajočim življenjskim stroškom in slabšanju javnih storitev zbralo na stotisoče ljudi. Protesti so bili med najbolj nasilnimi v državi v zadnjih letih.

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KOMENTARJI71

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20. 10. 2026 10.56
Pozabijo pa poročati iz juga Italije, kjer so trgovinske police praktično prazne, ker protestirajo prevozniki in kmetje.
Odgovori
0 0
Observatore kita
20. 10. 2026 10.52
Levičarji nimajo kaj protestirat vse so oni zakuhali Zaradi masovne imigracije ki jo oni potpirajo ni stanovanj najemnine rastejo v bolnicah so vrste itd
Odgovori
+4
4 0
prfox
20. 10. 2026 10.52
Stranka SD naj se čimprej priključi sedanji vladi pod vodstvom velikega vodje, da se zagotovi stabilnost Slovenije za nadaljne obdobje. Kot kompromis imamo lahko neko vrsto socializma ampak meje morajo biti nadzorovane.
Odgovori
+3
3 0
IKOSS
20. 10. 2026 10.45
Ravno v trenutku, ko so prebivalci najbolj potrebovali njihovo zaščito, policija svoje naloge ni bila sposobna opraviti! Prebivalci so bili za zagotavljanje lastne varnosti ter varnosti svojega premoženja prepuščeni sami sebi. In ne gre zgolj za hipotetičen primer. Številni posamezniki so namreč ostali brez lastnega premoženja, travmatizirani. Posledično tudi tokratni incidenti nazorno kažejo zakaj je za posameznika smiselno, da je sposoben za lastno varnost ter varnost lastnega premoženja učinkovito poskrbeti sam! Se pa s tem odpira zanimivo vprašanje. V kolikor bi nekdo za to resnično poskrbel, kako bi na posledice gledala družba in institucije. Bi se postavili na stran napadenih, ali bi ukrepe proti napadalcem problematizirali? Utemeljeno je moč domnevati. da bi vsaj del zaščitno ravnanje obsojal ne meneč se na dejstvo, da prave alternative ni, razen v kolikor se posameznik ni pripravljen podrediti vandalom in roparjem. Takšna ambivalentnost je eden izmed razlogov, da se preštevilni opogumijo in kršijo celo najbolj temeljna družbena pravila. Posledično bi morala družba resno razmisliti o svojem odnosu do zgoraj omenjenih vprašanj!
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+5
6 1
dober dan
20. 10. 2026 10.50
v evropi je samoobramba ilegalna. Tukaj moraš pustit da te nekdo pretepe in oropa
Odgovori
-1
1 2
Wolfman
20. 10. 2026 10.44
Se po ostalih mestih je pozrebna galama, da sw zaustavi matriarh v EU. A ste slišali novico dneva, da mora EU pričeti kupovati ruske energente, sicer ne bo več Ukrajine in mirivnih pogajanj. Ha ha ha...
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+2
3 1
ZMERNI DESNIČAR
20. 10. 2026 10.44
Kdorkoli zagovarja te proteste absolutno ni pri pameti... Kako bo razbivanje po mestu znižalo cene ? kvečjem jih bo še zvišalo.... Zavarovalnice bodo navile premijo, kje bodo pa trgovci dobili denar za premijo aja saj res dvignili bodo cene izdelkov in kdo bo to plačal mi potrošniki !!!
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+8
9 1
kita 1111
20. 10. 2026 10.43
Mir se začne ,ko spregovori orožje
Odgovori
+4
6 2
AFŽ
20. 10. 2026 10.43
Meloni ima jajca, Macron jih pa še išče
Odgovori
+9
10 1
ZMERNI DESNIČAR
20. 10. 2026 10.45
pri Macronu žena nosi jajca
Odgovori
+9
9 0
Podlesničar
20. 10. 2026 10.41
Še par radikalnih ukrepov te vlade, pa bo tud pri nas začelo pokat...
Odgovori
-10
2 12
boslo
20. 10. 2026 10.44
Mhm, vse kar upaš je lajanje na anonimnem portalu, siromaček
Odgovori
+1
3 2
ZMERNI DESNIČAR
20. 10. 2026 10.45
sreča iammo desno vlado, ki bo vas bureke malo ohladila z vodnim topom
Odgovori
+8
9 1
Prelepa Soča
20. 10. 2026 10.54
Podlesničar, kje je to "pri nas", pri vas misliš?
Odgovori
+2
2 0
Lažnivimediji
20. 10. 2026 10.40
MIGROSI PA TE FORE...
Odgovori
+5
6 1
Car3000
20. 10. 2026 10.40
Trg nebeškega miru, 4 junij 1989. Kitajska ima sedaj mir. Potrebna bo bolj trdna roka, očitno imamo preveč pravic v EU in lahko vsak počne kaj hoče.
Odgovori
+8
8 0
ZMERNI DESNIČAR
20. 10. 2026 10.39
Tako pa se to rešuje v državah z desno vlado !!!! Francija pa pohlevna kot vedno pustila se je Nemcem zdaj pa se bo pustila islamu.... Še enkrat to niso protesti ampak invazija in invazijo se odbija z vojsko ne pa s policaji s kosmatimi roza lisicami
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+14
15 1
zvoneti
20. 10. 2026 10.39
Desnuharji, ki so zakuhali ceno nafte in življenjskih stroškov (s Krmpom na čelu) pa še dalje krivijo migrante. Kot vedno pa je ob takih dogodkih priložnost za vandale, ki požigajo, razbijajo in kradejo...in s tem razvrednotijo srž problemov.
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-12
1 13
boslo
20. 10. 2026 10.41
Praviš, da podpiraš protestnike...
Odgovori
+8
8 0
veneti
20. 10. 2026 10.38
in P.S. ste našli edino sliko kjer je polno policistov in tepejo enega prava levaki.24
Odgovori
+7
9 2
Drr Insajder
20. 10. 2026 10.37
Bravo Melonijeva! To je edina možna obramba pred temi skrajnimi anarho-levičarsko islamističnimi hordami!
Odgovori
+11
13 2
veneti
20. 10. 2026 10.37
Sprva mirni protesti proti slabim javnim storitvam, mislite v prvih 10 minutah preden so začeli zažigati stvari lepo napisano.
Odgovori
+4
6 2
Jak Tobim
20. 10. 2026 10.35
je na spletu - pa tudi na straneh tistih, ki si upajo povedati besede, kot so razsvetljenstvo, evropske vrednoste,.. tisoče posnetkov protestnikov. a, ja, free palestine. pa tudi podatke o tem, da so v več kot treh četrtinah vseh oropanih in razbitih poslovalnicah lastniki judi tudi lahko takoj dobite. šlo je in gre za kristalno noč 2026 tako v Franciji, kot Italiji. vse islamske kebabdžinice in podobne rabote so bile že vnaprej označene, kot nedotakljive. resnica je taka, kot je.
Odgovori
+10
11 1
Mirko Igor
20. 10. 2026 10.35
Na strani arabske mladine je njihova vera, skupna pripadnost, podpirajo jih starši, družba, IZVORNE DRŽAVE, EVROPSKA SOCIALA, POLITIKA in naši mediji. KDO JE NA STRANI BELEGA EVROPSKEGA MLADENIČA.
Odgovori
+11
13 2
Mirko Igor
20. 10. 2026 10.36
KI JE HITRO OBSOJEN ZA EKSTREMNEGA, če ne žvižga v migranski rog.
Odgovori
+7
10 3
PEACEMAKER
20. 10. 2026 10.38
Zanimivo da katoliki hodite v cerkev živite pa bolj paganistično in satanistično.
Odgovori
-7
4 11
Mirko Igor
20. 10. 2026 10.39
DANSKA STATISTIKA POSILSTVA NA TISOČ MOŠKIH. Danci 1 na 1 na 2000 belih moških naredi posilstvo, arabci 1 na 700 v prvi generacijo, 1 na 500 v drugi. TOTALNA INTEGRACIJA. A O TEM SE NE SME POROČATI. TU BELA ŽENSJA NIMA PRAVIC, A NE 8. MAREC
Odgovori
+5
7 2
PEACEMAKER
20. 10. 2026 10.41
Ja danci k majo standard... Kaj pa beli slovenci kok je pa takih poslilstev pri nas iz strani čisto krvnih Slovencev glede na število prebivalca?
Odgovori
-3
2 5
PEACEMAKER
20. 10. 2026 10.41
Kaj misliš da si danec? Nisi istega porekla germansko batslkega si koker prvi albanski kralj!
Odgovori
-2
2 4
PEACEMAKER
20. 10. 2026 10.42
Slovenija je pa kolonija!
Odgovori
-2
2 4
Mirko Igor
20. 10. 2026 10.42
Peacemaker žal mi je, da ne proučuješ statistike. Daj, danska jo lepo vodi. Zato so tam LEVI PROTI MIGRACIJAM, LEVA PREMIERKA. SORRY.
Odgovori
+2
4 2
PEACEMAKER
20. 10. 2026 10.43
Danska je socialna država ne pa kapitalistična koker Amerika in enako postaja EU.
Odgovori
+1
2 1
Mirko Igor
20. 10. 2026 10.44
Podobna statistika je na Švedskem. Verjamem, da ZELIŠ VETJETI SVOJIM NAZOROM, imel sem iste. A resničnost te slej ko prej doleti in statistika je resničnost.
Odgovori
-1
1 2
Mirko Igor
20. 10. 2026 10.46
Peacemaker se STRINJAM, DANSKA JE SOCIALNA DRŽAVA, oa vseeno socialdemokratska premierka DA PRAV MOJEM RAZMIŠLJANJU, NE TVOJEM
Odgovori
-2
0 2
Mirko Igor
20. 10. 2026 10.52
Joj. Dete drago.
Odgovori
0 0
PEACEMAKER
20. 10. 2026 10.34
Eu politike so nastavili rothschild brez volitev. Hvala bogu se Eu prebuja.
Odgovori
+0
5 5
Groucho Marx
20. 10. 2026 10.37
Dijaki in študentje, praviš. 🙈🙉😂
Odgovori
+0
3 3
PEACEMAKER
20. 10. 2026 10.38
Teb itak prikazejo samo kar hočeš videti. 20% vas je samo tko da ne jodlaj.
Odgovori
-1
2 3
Groucho Marx
20. 10. 2026 10.44
Warmaker, premakni se vsaj 1000 kilometrov južno, pa boš med svojimi.
Odgovori
+0
1 1
Dr Dre
20. 10. 2026 10.34
Še včeraj so zagotavljali dobre strani MIGRACIJE TUJIH VER IN RAS.. Danes pa vojska na ulice..
Odgovori
+5
6 1
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