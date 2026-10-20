Po nasilnih protestih v Milano prihaja 500 vojakov

Sprva mirni protesti proti slabim javnim storitvam in naraščajočim življenjskim stroškom so se hitro sprevrgli v nasilje. Več sto zamaskiranih protestnikov, med katerimi naj bi bilo veliko mladoletnikov, je zažigalo smetnjake in plenilo trgovine. Med tarčami so bile po poročanju The Guardiana tudi trgovine športnih znamk Decathlon in Arc'teryx ter poslovalnice mobilnega operaterja Vodafone.

Zaradi strahu pred novimi izgredi so trgovine v središču finančne prestolnice v ponedeljek predčasno zapirale vrata in zaščitile izložbe. Na prestižni nakupovalni ulici Via Montenapoleone, kjer imajo trgovine številne luksuzne znamke, med drugim Chanel, Tiffany in Dior, so iz izložb odstranili izdelke, po ulicah pa so patruljirali policisti.

Italijanska policija je v nedeljskih nemirih pridržala 271 mladih. Med njimi so jih 32 aretirali, od tega 23 mladoletnikov in 13 tujih državljanov. Še 28 oseb so prijavili pravosodnim organom.