Po nasilnih protestih v Milano prihaja 500 vojakov

Sprva mirni protesti proti slabim javnim storitvam in naraščajočim življenjskim stroškom so se hitro sprevrgli v nasilje. Več sto zamaskiranih protestnikov, med katerimi naj bi bilo veliko mladoletnikov, je zažigalo smetnjake in plenilo trgovine. Med tarčami so bile po poročanju The Guardiana tudi trgovine športnih znamk Decathlon in Arc'teryx ter poslovalnice mobilnega operaterja Vodafone.
Zaradi strahu pred novimi izgredi so trgovine v središču finančne prestolnice v ponedeljek predčasno zapirale vrata in zaščitile izložbe. Na prestižni nakupovalni ulici Via Montenapoleone, kjer imajo trgovine številne luksuzne znamke, med drugim Chanel, Tiffany in Dior, so iz izložb odstranili izdelke, po ulicah pa so patruljirali policisti.
Italijanska policija je v nedeljskih nemirih pridržala 271 mladih. Med njimi so jih 32 aretirali, od tega 23 mladoletnikov in 13 tujih državljanov. Še 28 oseb so prijavili pravosodnim organom.
Premierka Giorgia Meloni je nasilje obsodila in v ponedeljek sklicala sestanek z ministri ter predstavniki varnostnih služb. Zunanji minister in podpredsednik vlade Antonio Tajani je napovedal odločen odziv na napade na državo, tudi z ukrepi za omejevanje nasilja med mladoletniki.
Kot piše The Guardian, časnik Corriere della Sera poroča, da vlada razmišlja o podaljšanju preventivnega pridržanja mladoletnikov in strožjem ukrepanju proti mladinskim tolpam. Pospešiti želijo tudi uveljavitev nekaterih določb varnostnega zakona, ki ga trenutno obravnava parlament.
Nemiri niso zajeli le Milana. Do spopadov je v soboto prišlo tudi v drugih severnoitalijanskih mestih, med drugim v Bologni, Brescii, Bergamu in Torinu, kjer so po policijskih podatkih aretirali 28 protestnikov.
Dogajanje v Italiji odmeva tudi v sosednji Franciji, kjer se je v soboto na protestih proti naraščajočim življenjskim stroškom in slabšanju javnih storitev zbralo na stotisoče ljudi. Protesti so bili med najbolj nasilnimi v državi v zadnjih letih.
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