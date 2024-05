Po nekaj mesecih Hamas znova nad Izrael, izstrelili rakete na Tel Aviv

Rakete naj bi bile izstreljene iz Rafe na jugu Gaze, kjer izraelska vojska izvaja intenzivno vojaško operacijo. Poleg Tel Aviva so se sirene oglasile še v drugih mestih, v Herzliji in Petah Tikvi. Po poročanju časopisa the Times of Israel, ki se sklicuje na izraelske uradnike, je bilo v napadu izstreljenih okoli deset raket. A je izraelski obrambni sistem Iron Dome prestregel večino njih.

Oboroženo krilo Hamasa je sicer napad pred tem napovedalo na Telegramu. Današnji napad kaže, da je oboroženo krilo Hamasa kljub sedmim mesecem uničujoče izraelske ofenzive v Gazi, do katere je prišlo po oktobrskem napadu Hamasa na Izrael, še vedno sposobno izvajati raketne napade.

Španija: Priznanje Palestine je pravičnost za palestinsko ljudstvo

Priznanje države Palestine pomeni "pravičnost za palestinsko ljudstvo" in je najboljše jamstvo za varnost za Izrael, je v Bruslju danes dejal španski zunanji minister Jose Manuel Albares ob srečanju s palestinskim premierjem Mohamedom Mustafo. Ta je pozdravil odločitev Španije, Norveške in Irske o priznanju Palestine.

"Palestinci imajo pravico imeti državo, tako kot imajo Izraelci to pravico," je dodal Albares na novinarski konferenci z Mustafo, ki je pozdravil odločitev Španije, da skupaj z Norveško in Irsko prizna palestinsko državo. To potezo je označil za "veliko spodbudo" za mir in stabilnost v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.