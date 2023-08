Po Nemčiji in Avstriji pustošilo neurje

Neurje je zajelo tudi srečanje motoristov v mestu Nördlingen. Po navedbah policije je bilo poškodovanih deset ljudi, trije pa so bili hospitalizirani.

Številne železniške proge v zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg so bile dlje časa zaprte. Nemški železniški operater Deutsche Bahn pa je potnike opozoril, da lahko pričakujejo precejšnje zamude.

V omenjenih deželah se bo po napovedih meteorologov neurje nadaljevalo tudi danes. Čez dan in ponoči se namreč lahko pojavijo nevihte z močnim dežjem, točo in sunki vetra do sto kilometrov na uro.

Neurja so medtem v četrtek zajela tudi večji del Avstrije. Tu so obilne padavine sprožile poplave in zemeljske plazove, veter s hitrostjo do 130 kilometrov na uro pa je ruval številna drevesa. Samo v Zgornji Avstriji so gasilci posredovali približno 130-krat, pri čemer sta bili poškodovani dve osebi.

V zvezni deželi Predarlsko so gasilci posredovali 42-krat, večinoma zaradi odstranjevanja podrtih dreves. Na vzhodnem Tirolskem so oblasti poročale o zemeljskih plazovih, na Solnograškem pa je bilo na 158 krajih razporejenih 27 gasilskih enot s 515 pomočniki.