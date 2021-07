Po nesreči čolna ob obali Tunizije pogrešajo 43 ljudi

Po besedah Mongija Slima iz Rdečega polmeseca je čoln v noči s ponedeljka na torek odplul iz Libije, na njem so bili migranti iz različnih držav, tudi iz Bangladeša, Čada, Egipta, Eritreje in Sudana. Rešili so 84 migrantov. Preživeli, ki so jih rešili, so stari od tri do 40 let.

V zadnjih mesecih se je število poskusov nezakonitega vstopa v Italijo iz Tunizije ali Libije povečalo, saj so se vremenski pogoji izboljšali.

V preteklih letih je več 100 tisoč ljudi prečkalo Sredozemsko morje, mnogi med njimi so bežali pred konfliktom in revščino v Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Prihodi v Italijo, eno glavnih migrantskih točk v Evropi, v zadnjih letih upadajo, vendar se je število leta 2021 znova močno povečalo.

Po navedbah italijanskih oblasti je od začetka leta v Italijo prispelo skoraj 19.800 migrantov. V enakem obdobju lani so jih našteli 6700.