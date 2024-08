Po nesreči čolna z migranti na Drini našli truplo enajste žrtve

Nesrečo je preživelo 18 ljudi, večinoma Sircev, ki so jih reševalci v četrtek našli na obali reke. Med njimi je po poročanju Tanjuga deset otrok, od tega šest brez spremstva. Vse rešene so namestili v sprejemnih centrih v Srbiji in BiH. Tožilstvo Bosne in Hercegovine je uvedlo preiskavo zardi tihotapljenja ljudi.

Dačić je dodal, da je bilo po njihovih informacijah v nesreči enajst pogrešanih, kar bi pomenilo, da so našli vse pogrešane. Kljub temu nadaljujejo iskanje morebitnih žrtev, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbski notranji minister Ivica Dačić je potrdil današnjo najdbo enajste žrtve nesreče, ki se je zgodila, ko so migrante na poti v zahodno Evropo skušali iz Srbije pretihotapiti v BiH, poročajo tuje tiskovne agencije. Domnevajo, da se je utopilo osem državljanov Sirije, dva iz Egipta in eden iraški državljan.

Srbija in BiH se nahajata na balkanski poti, po kateri skušajo migranti in begunci priti do zahodne Evrope. Po podatkih mreže Radio Slobodna Evropa se je v zadnjih desetih letih med poskusi prečkanja v Drini utopilo najmanj 40 migrantov.

Lani je v Srbijo po uradnih podatkih prišlo več kot 100.000 migrantov in beguncev, okoli 12 odstotkov manj kot leto pred tem. Letos pa jih je do 2. avgusta prišlo 80 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Zato so že zaprli nekaj sprejemnih centrov.

V zadnjih mesecih so sicer v Srbijo prišli migranti in begunci predvsem iz Sirije, Turčije, Afganistana, Maroka in Pakistana, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kažejo podatki srbske vlade.