Po nesreči na bencinski črpalki se moški še vedno bori za življenje

Kot poroča Net.hr , so bile tri osebe s hudimi opeklinami prepeljane v klinični center v Splitu. Vsi trije so hudo poškodovani, ena oseba pa je še vedno življenjsko ogrožena. Gasilci so požar pogasili v roku ene ure, nastala pa je ogromna materialna škoda. Kot so povedali očividci, na izvozu z avtoceste ni bilo sledi zaviranja, voznik BMW-ja pa naj bi imel glavo na volanu, kar nakazuje, da je spal ali pa je bil nezavesten.

Huje poškodovan moški, katerega življenje je še vedno ogroženo, je priključen na respirator, huje poškodovana pa sta tudi 43-letni hrvaški državljan in pa 37-letni tuji državljan.

Za Net.hr je spregovoril tudi fant, ki je bil v času nesreče na bencinski črpalki, povedal je, kako se je izognil tragediji. "Šel sem na stranišče, prijatelja pa sem pustil v avtu," je povedal. Zaslišal je krike in hrup, ko se je vrnil, pa je bilo že vse v plamenih. Zagledal je prijatelja, ki se je skušal prebiti iz gorečega avtomobila, v šoku in opečenega po celem telesu.

Na nesrečo so se odzvali tudi pri Petrolu in zapisali, da pristojni organi trenutno izvajajo temeljito preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine tragičnega dogodka. "Na žalost je v nesreči ena oseba izgubila življenje, več oseb pa je bilo poškodovanih. V Petrolu izražamo najgloblje sožalje družini preminule osebe in želimo hitro okrevanje poškodovanim," so zapisali in sporočili, da je prodajno mesto do nadaljnjega zaprto.