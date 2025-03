Po nesreči na morju se je oglasil Kostelić: Imel sem srečo

Kot smo poročali, se je Ivica Kostelić s prijateljema – po poročanju Net.hr gre za francoskega alpinista Mathieuja Maynadierja in producenta in snemalca Bertranda Delapierra –, vozil s kajaki proti izlivu reke Bojane, ko jih je ujelo slabo vreme. Močni vetrovi in kar štiri metre visoki valovi so prevrnili Kostelićev kajak, močan tok pa ju je z Maynadierjem odnesel na odprto morje. Kostelić je plaval in se držal za kajak Francoza, Delapierre pa je uspel priplavati do albanske obale in poklicati pomoč.

Ob hitri reakciji črnogorske vojske ju je patruljni čoln ob pomoči helikopterja s termovizijo našel in pripeljal na varno. Odpeljali so ju v bolnišnico.