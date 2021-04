Po nesreči plovila v razburkanem morju v teku reševalna akcija

Nesreča na morju se je zgodila v torek popoldne, približno 12 km od pristanišča Fourchon. Prevrnilo se je 39-metrsko plovilo v lasti podjetja Seacor Marine, ki se uporablja za podporo pri vrtanju ali raziskovanju, poročaBBC.

Vodja območja Nacionalne meteorološke službe v New Orleansu Benjamin Schott je za NBC News povedal, da so vetrovi v času nesreče pihali s hitrostjo od 80 do 100 kilometrov na uro, zaradi česar je bilo morje zelo razburkano.

Obalna straža je klic na pomoč prejela ob 16.30 po lokalnem oz. ob 21.30 po srednjeevropskem času. Stekla je reševalna akcija. Dva čolna obalne straže sta iz morja rešila vsak po eno osebo, posadke civilnih čolnov pa so iz vode potegnile še štiri ljudi. Eno osebo so našli mrtvo, 12 ljudi pa še vedno pogrešajo.