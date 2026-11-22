Nesreča se je zgodila malo po deveti uri zvečer v kraju Reischenhart v občini Raubling nedaleč od Rosenheima, poroča Net.hr. Voznica je z volkswagnom na križišču poskušala zaviti levo, pri tem pa je izgubila nadzor nad vozilom. Avtomobil je zapeljal čez robnik in pločnik, prebil kovinsko ograjo ter trčil v zabojnik.

Po silovitem trku je vozilo obstalo v nestabilnem, nagnjenem položaju, pri čemer je del avtomobila visel v zraku.

Na zadnjih sedežih so bili trije desetletni otroci. Dva naj bi bila voznicičina otroka, tretji pa otrok njene prijateljice.