Nesreča se je zgodila malo po deveti uri zvečer v kraju Reischenhart v občini Raubling nedaleč od Rosenheima, poroča Net.hr. Voznica je z volkswagnom na križišču poskušala zaviti levo, pri tem pa je izgubila nadzor nad vozilom. Avtomobil je zapeljal čez robnik in pločnik, prebil kovinsko ograjo ter trčil v zabojnik.
Po silovitem trku je vozilo obstalo v nestabilnem, nagnjenem položaju, pri čemer je del avtomobila visel v zraku.
Na zadnjih sedežih so bili trije desetletni otroci. Dva naj bi bila voznicičina otroka, tretji pa otrok njene prijateljice.
Po prvih informacijah naj bi bila voznica in sovoznik pod vplivom alkohola. Priče so povedale, da je ženska po nesreči zapustila kraj dogodka in otroke pustila v poškodovanem avtomobilu. Vrnila se je šele po prihodu reševalnih služb in policije.
Policija je voznico in sovoznika preizkusila z alkotestom, voznico pa odpeljala tudi na odvzem krvi. Kljub silovitemu trčenju nihče od udeležencev ni bil poškodovan.
Poleg poškodovanega avtomobila je bila uničena tudi kovinska ograja, materialno škodo pa ocenjujejo na več tisoč evrov. Policija je uvedla več postopkov zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, poškodovanja tuje lastnine in drugih prometnih prekrškov. Preiskava še poteka.
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