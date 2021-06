Sedemletnik po nesreči s čolnom plaval eno uro po pomoč

Chase Poust , njegova štiriletna sestrica in oče so se v petek odpravili na floridsko obalo na ribolov. Medtem ko je bil čoln zasidran, sta se Chase in njegova sestra Abigail odpravila plavat, a je bil tok premočan. "Tok je bil tako močan, da je mojo sestro – običajno se zadržuje ob zadnji strani čolna – odneslo, zato sem spustil čoln in jo zagrabil, a sem se zagozdil," se dogodka spominja Chase.

Njun oče je takoj skočil v vodo, da bi pomagal. Abigal je sicer imela na sebi reševalni jopič, Chase in oče pa sta bila brez njega. "Povedal sem mu, da ga imam rad, saj nisem vedel, kaj se bo zgodilo," je povedal Steven Poust. "Skušal sem ostati z njo, dokler sem lahko – z obema. Utrudil sem se in odneslo jo je stran od mene."

Medtem ko je njegov oče poskušal rešiti sestro, je Chase začel plavati do obale. Nekaj časa je plaval, nato pa nekaj časa na hrbtu počival. Eno uro je trajalo, da je dosegel kopno. Nato je takoj stekel do sosedov po pomoč. Skupaj so poklicali reševalce, ki so se takoj podali v vodo.

Floridska ekipa za ribe in divje živali je očeta in Abigail hitro našla in ju rešila."Še smo tukaj. Hvala bogu, še smo tukaj," je zaključil Steven.