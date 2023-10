Po nesreči v Benetkah: 'Varovalna ograja je bila zasnovana za podeželsko cesto'

Avtobus na hibridni pogon je bil v torek zvečer na poti iz Benetk v bližnje okrožje Marghera, ko je v Mestrah nenadoma prebil ograjo in zapeljal z nadvoza. Padel je več kot deset metrov v globino, v bližino spodaj ležečih železniških tirov, in ob tem zagorel. V nesreči je umrlo 21 ljudi, še 15 je poškodovanih.

Beneški tožilec Bruno Cherchi je izključil možnost, da je avtobus pred padcem z nadvoza trčil v drugo vozilo. " Ni znakov zaviranja ali stika z drugimi vozili," je dejal in dodal, da so možnost trka z drugim vozilom izključili tudi očividci. Vzrok nesreče ostaja neznan, italijanski mediji pa ugibajo, da je voznik zaradi nenadne slabosti izgubil nadzor nad vozilom.

Med žrtvami je bila večina mladih, vključno z dojenčkom, 12-letnikom in najstnico, in tujih državljanov. Po dosedanjih podatkih so med žrtvami potniki z italijanskim, ukrajinskim, španskim, nemškim, francoskim in hrvaškim državljanstvom.

Preiskovalci še vedno poskušajo identificirati mrtve, saj številni potniki pri sebi niso imeli dokumentov. Cherchi je forenzikom naročil, naj po potrebi opravijo analize DNK, in izrazil upanje, da bodo vse žrtve identificirali do četrtka. "Naša želja je, da umrle čim prej vrnemo svojcem," je še dejal tožilec. Še vsaj 15 ljudi je bilo poškodovanih, od tega pet huje.