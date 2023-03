Po nesreči v Ohiu se skrbi glede kemikalij selijo še v druge zvezne države

Posledice okoljske katastrofe po iztirjenju tovornega vlaka v Ohiu se širijo v sosednje ameriške zvezne države. Odpadke s kraja onesnaženja namreč vozijo v oddaljena odlagališča za nevarne odpadke, kar povzroča skrbi v teh zveznih državah. Znanstveniki pa opozarjajo, da testi v kraju, kjer se je zgodila nesreča, kažejo na neobičajno visoke ravni nekaterih strupenih kemikalij.

icon-expand Moški s plinsko masko v East Palestine FOTO: Profimedia

Čeprav se je 3. februarja železniška nesreča tovornega vlaka, ki je povzročila pravo okoljsko katastrofo, zgodila v ameriški zvezni državi Ohio, so vse večje skrbi zaradi nevarnih kemikalij tudi v zvezni državi Indiana. Po tem, ko so nevarne odpadke s kraja nesreče nenapovedano odpeljali v zvezni državi Teksas in Michigan, je namreč ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) za njihovo odlaganje odobrila še dve lokaciji v Ohiu ter odlagališče nevarnih odpadkov v Indiani. "Po tem, ko sem včeraj izvedel, da nameravajo ostanke po železniški nesreči prepeljati v našo državo, sem svojemu okoljskemu ministru naročil, naj se obrne na ameriško agencijo za varstvo okolja," je v torek dejal guverner zvezne države Indiana Eric Holcomb. "Te snovi bi morali odpeljati v najbližje deponije, ne pa da jih premikajo s skrajne vzhodne strani Ohia na skrajno zahodno stran Indiane. Rad bi natančno vedel, kakšni previdnostni ukrepi bodo veljali med prevozom in ravnanjem s temi snovmi," je dejal po poročanju CNN.

Regionalna predstavnica agencije EPA Debra Shore je poudarila, da so bile oblasti Indiane obveščene o teh načrtih, še preden je EPA odobrila pošiljanje odpadkov s kraja nesreče v njihovo zvezno državo. Direktor agencije Michael Regan pa pravi, da še razvijajo ukrepe, o katerih bodo obvestili lokalne oblasti, da se bodo lahko pripravile na prihod nevarnih odpadkov s kraja nesreče. Na drugi strani Ohia pa so v zvezni državi Pensilvanija odprli zdravstveni informacijski center v okrožju Beaver, ki leži tik ob meji in nedaleč od kraja East Palestine. Ta je namenjen lokalnim prebivalcem, ki imajo kakršne koli skrbi glede javnega zdravja po nesreči v sosednji zvezni državi. Med drugim se lahko tam prijavijo tudi za testiranje svojih vodnih virov in se posvetujejo z zdravstvenimi strokovnjaki, je sporočil guverner Pensilvanije Josh Shapiro.

icon-expand Številni prebivalci kraja East Palestine med gibanjem na prostem uporabljajo zaščitne maske. FOTO: Profimedia

Medtem v kraju East Palestine, kjer živi okoli 5000 ljudi, še vedno ugotavljajo posledice železniške nesreče, po kateri se je med t. i. nadzorovanim izpuščanjem in požiganjem snovi v okolje sprostila ogromna količina strupenih kemikalij, med drugim vinil klorid. Tudi tam so pred tednom dni odprli posebno kliniko za oceno zdravstvenega stanja po nesreči, ki jo je doslej obiskalo že več kot 130 ljudi. Po besedah ministrstva za zdravje v Ohiu je cilj klinike, da spremlja zdravstvene težave, s katerimi se po nesreči spopadajo lokalni prebivalci. Nekateri lokalni prebivalci vse od iztirjenja tovornega vlaka in posledične sanacije nesreče s t. i. nadzorovanim sproščanjem in izgorevanjem vinil klorida poročajo o zdravstvenih težavah. Med temi so najpogostejši izpuščaji, glavoboli, slabosti in krvavenje iz nosu.

'Ne vemo, kakšno je dolgoročno tveganje' Duhove pa burijo tudi nove kemične analize. Znanstveniki s teksaških univerz A&M in Carnegie Mellon pravijo, da nova analiza podatkov kaže, da so ravni devetih od več deset kemikalij, ki jih spremlja EPA, višje od tistih, ki bi jih v normalnih pogojih našli v East Palestine. Če bodo ravni nekaterih kemikalij ostale visoke, bi to sčasoma lahko predstavljalo tveganje za zdravje prebivalcev. Spremembe v temperaturah ali močni vetrovi lahko te kemikalije znova sprostijo v ozračje, so opozorili.

icon-expand Vzorčenje vode iz lokalnega potoka FOTO: Profimedia

icon-expand Analiza vzorca vode iz lokalnega potoka FOTO: Profimedia

Med kemikalijami so zaznali najvišje koncentracije akroleina. Akrolein se uporablja za nadzor rasti rastlin, alg, glodalcev in mikroorganizmov. Gre za strupeno brezbarvno tekočino, ki je hlapljiva in ima oster ter neprijeten vonj. Lahko povzroča vnetje in draženje kože, dihalnih poti in sluznice. "Koncentracije niso povišane do točke, ko bi bila nujna takojšnja evakuacija," je za CNN pojasnil Albert Presto, izredni raziskovalni profesor strojništva na univerzi Carnegie Mellon, ki sodeluje pri univerzitetnem monitoringu kemikalij v East Palestine. Ob tem pa je dodal: "Ne vemo ravno, kakšno je dolgoročno tveganje ali kako dolgo bo koncentracija, ki predstavlja to tveganje, prisotna."

Prebivalcem nudijo pomoč pri čiščenju Direktor agencije EPA je v torek že tretjič obiskal East Palestine in znova poudaril, da stalne analize vzorcev kažejo, da sta tako zrak kot voda iz komunalnega omrežja varni. Kljub temu pa je vse, ki čutijo kakršne koli škodljive vplive na zdravje, pozval, naj poiščejo zdravniško pomoč. "Testirali smo in še vedno spremljamo vsako kemikalijo, ki je bila na tem vlaku, in vsak stranski proizvod iz teh kemikalij. Zato trdno verjamemo, da naš režim testiranja ščiti prebivalce," je dejal. S pomočjo mobilnega laboratorija EPA izvaja tudi monitoring zraka v realnem času. Mobilni laboratorij analizira vzorce zraka na kraju samem in zagotavlja hitre rezultate, saj vzorcev ni treba pošiljati v druge laboratorije.

icon-expand Okoljska katastrofa po železniški nesreči v East Palestine FOTO: Profimedia