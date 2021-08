Po nesreči z vodnim skuterjem: hudo poškodovana 16-letnica na respiratorju

Kot smo že poročali, se je ob obali hrvaškega Trogirja oziroma mesta Marina včeraj nekaj po 16. uri zgodila huda nesreča, v kateri je voznica vodnega skuterja po trku v jadrnico umrla. Hčeri, ki sta bili takrat z njo na skuterju, sta poškodovani – mlajša lažje, starejša huje. 16-letnica je po poročanju hrvaških medijev hospitalizirana na oddelku intenzivne nege v splitski bolnišnici. Utrpela je poškodbe glave in je priključena na respirator.

Kot na spletu navaja 24sata, je umrla nemška državljanka, poškodovani sta njeni dve hčerki, ki sta bili v času trka z njo na skuterju. Obe sta nosili rešilna jopiča.

Hrvaška policija je potrdila, da je ena lažje poškodovana, medtem ko je starejša huje – poškodbe bi bile lahko celo tako hude, da bi bilo ogroženo njeno življenje. Spletni portal Slobodna Dalmacija medtem poroča, da je mlajša stara sedem, starejša pa 16 let.

Kmalu po nesreči pri Trogirju na Hvaru trčila vodna skuterja, 26-letnica huje poškodovana

Le dobro uro po tragediji pri Trogirju pa se je okoli 80 kilometrov južneje zgodila podobna nesreča. Na odprtem morju pri otoku Hvar, vzhodno od rta Jerolim in zahodno od otočka Pokoji, sta ob 17.30 trčila vodna skuterja, so sporočili s splitsko-dalmatinske policijske uprave. 27-letna Francozinja, ki je vozila eno od plovil, zaradi neprilagojene hitrosti ni mogla pravočasno ustaviti in je trčila v zadnji del drugega skuterja, ki je miroval. Pri tem se je poškodovala 26-letnica, ki je bila sopotnica na drugem plovilu.

Po tem, ko so ji na Hvaru nudili prvo pomoč, so jo prepeljali v Klinično bolnišnico (KB) Split, kjer so potrdili, da je utrpela težje poškodbe. Ostaja na nadaljnjem zdravljenju v bolnišnici. Policisti bodo zoper 27-letno Francozinjo podali kazensko ovadbo.

Še dan prej so hrvaški mediji objavili posnetek trka dveh vodnih skuterjev pri Korčuli. Na srečo nihče od udeleženih ni utrpel hujših posledic, vseeno pa je lahko odziv pretresenih mladeničev v opozorilo, svarijo pri omenjenem portalu. "Prijatelju je skoraj odbilo glavo, ne vem, kako nisem sam ostal brez roke," je dogodek komentiral eden od udeležencev nesreče.