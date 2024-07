Po neurju italijanski Cogne odrezan od sveta, evakuacije se nadaljujejo

Cogne s 1300 prebivalci je po poplavah, ki so poškodovale edino cesto do tega turističnega kraja blizu meje s Francijo, odrezan od sveta in brez oskrbe z vodo. V nedeljo so s helikopterji civilne zaščite na varno prepeljali okoli 500 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.