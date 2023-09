ZDA: Začela se je največja stavka v avtomobilski industriji v zadnjih desetletjih

"To je odločilni trenutek," je manj kot dve uri pred začetkom stavke dejal Fain in dodal, da se bo pridružil protestni črti v tovarni Wayne. Ob tem ni izključil možnosti, da bi stavke razširili na še več lokacij.

Ob polnoči so se tako stavke že začele v tovarni General Motors v Wentzvillu v zvezni državi Missouri, tovarni Stellantis v Toledu v zvezni državi Ohio in tovarni Forda v Waynu v zvezni državi Michigan. Skupno v stavkah sodeluje 12.700 delavcev, ki so ključnega pomena za proizvodnjo nekaterih najbolj dobičkonosnih vozil detroitske trojice, vključno s Fordom Bronco, Jeepom Wranglerjem in Chevroletom Colorado pickup.

Rok za pogovore med Fordom, General Motorsom, Stellantisom in sindikatom Združenih avtomobilskih delavcev (UAW) se je iztekel v četrtek ob polnoči, strani pa so še vedno daleč od sklenitve dogovora, poroča The Guardian.

Stavke bodo organizirane tako, da tovarn ne bo zapustilo vseh 150.000 zaposlenih hkrati, s tem pa bodo stavko lahko tudi zavlekli. Tak način stavkanja bi zmanjšal tudi potenialno gospodarsko škodo, ki se jo zaradi obsežne in dolgotrajne zaustavitve dejavnosti bojijo ekonomisti in politiki.

Kaj zahteva sindikat?

Med zahtevami sindikata so 40-odstotno zvišanje plač, odprava plačnih nesorazmerij, saj so nekateri delavci plačani po nižjih plačnih razredih kot drugi, in obnovitev ugodnosti iz prejšnjih pogodb, kot so zdravstvene ugodnosti za upokojence, več plačanega dopusta in pravice delavcev, prizadetih zaradi zaprtja obratov.

Po poročanju Guardiana so delavci v argumentih za svoje zahteve navajali pretekle koncesije in ogromne dobičke velike trojice. Dobiček avtomobilskih proizvajalcev je od leta 2013 do leta 2022 poskočil za 92 odstotkov in znašal 250 milijard dolarjev (okoli 234 milijard evrov). V tem istem časovnem obdobju so se plače izvršnih direktorjev povečale za 40 odstotkov, skoraj 66 milijard dolarjev (61 milijard evrov) pa je bilo izplačanih v obliki dividend ali odkupov delnic delničarjem.

Industrija naj bi prejela tudi rekordne finančne spodbude davkoplačevalcev za prehod na električna vozila. Kljub tem finančnim rezultatom so se urne postavke delavcev od leta 2008 ob upoštevanju inflacije znižale za 19,3 odstotka.