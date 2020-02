Po nevihtah zdaj Otočanom zagodel še sneg

Na severu Anglije so zaradi obilnega sneženja in dežja danes zaprli več kot 250 šol in vrtcev, ponekod pa se je pouk začel pozneje, zato da so lahko šolarji in učitelji pravočasno prišli v šole. Zaradi vremena so na cestah na severu Otoka številne težave, kjer promet dodatno ovirajo vozila, ki so obtičala v snegu. Okrajni svet v Cumbriji je dejal, da je v nekaterih delih zapadlo občutno več snega, kot so napovedovali vremenoslovci in da so njihove zimske službe v polnem pogonu.

Britanska meteorološka služba je za Severno Irsko, Škotsko in dele severne Anglije izdala rumeno opozorilo za sneg. Nad 300 metri bi lahko padlo od 10 do 20 centimetrov snega, po nižinah pa do pet centimetrov.