Po novem letu prihaja sneg? Dinamično ozračje nad Evropo

Velik razpon mogočih scenarijev kaže na zelo dinamično dogajanje v ozračju nad Evropo. Razlog je polarna fronta, ki se bo v prihodnjih dneh zadrževala v bližini naših krajev, so pojasnili pri Meteoinfo Slovenija.

Gre za izrazito mejo med mrzlo polarno zračno maso na severu in precej toplejšim zrakom južneje. Med njima je več kot 15 stopinj Celzija razlike. V takšnih razmerah že manjši premiki vremenskih sistemov odločajo o tem, ali prevlada dež in višje temperature ali pa sneg in mraz.

"Pomembno vlogo bi lahko imel tudi genovski ciklon. To je območje nizkega zračnega tlaka, ki lahko ob prodoru mrzlega zraka nastane nad severnim Sredozemljem in se nato pomika proti vzhodu ali jugovzhodu. Takšni cikloni iznad morja prinašajo velike količine vlage, zato so padavine pogosto obilne. Če se hkrati nad naše kraje spušča hladnejši zrak s severa ali severovzhoda, se lahko dež hitro spremeni v sneg," so še pojasnili.

Genovski ciklon povzroči, da se vremenska fronta nad našimi kraji za nekaj časa upočasni ali celo obstane. Posledično se padavinski pas nad Slovenijo zadrži dlje, kot bi se sicer ob hitrejšem prehodu fronte, zato je lahko količina padavin večja. Kadar ob tem v nižjih plasteh ozračja doteka mrzel zrak, v višinah pa piha vlažen jugozahodni veter, nastanejo zelo ugodni pogoji za obilnejše sneženje tudi po nižinah notranjosti države.

Kako se bo vreme po novem letu dejansko razpletlo, bo jasneje v prihodnjih dneh. Dokler bo polarna fronta ostajala v naši bližini, bodo napovedi podvržene hitrim spremembam, možnost prave zimske epizode po novem letu pa ostaja povsem realna.

Padec temperature za približno 15 stopinj Celzija so na portalu Severe Weather Europe zabeležili v Bovcu, ko je včeraj zvečer prispela polarna zračna masa. Nato se nad Evropo vrne jugozahodni tok, ki iz Sredozemlja proti srednji Evropi prinaša visoko vlago, skupaj z višjimi temperaturami. Verjetno bo sledilo dolgotrajno deževanje, v višjih Alpah pa veliko snega.