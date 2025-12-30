Naslovnica
Tujina

Po novem letu prihaja sneg? Dinamično ozračje nad Evropo

Ljubljana/Pariz/Madrid, 30. 12. 2025 08.05 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
Rok Nosan
Vreme nad Slovenijo

Zadnji izračuni meteoroloških modelov kažejo, da bi se lahko po krajši in manjši otoplitvi, ki nam jo bo na prvi in drugi dan novega leta prinesel jugozahodni veter, kmalu izrazito ohladilo. Slovenijo bi ob tem zajelo sneženje, mogoče so tudi večje količine snega.

Velik razpon mogočih scenarijev kaže na zelo dinamično dogajanje v ozračju nad Evropo. Razlog je polarna fronta, ki se bo v prihodnjih dneh zadrževala v bližini naših krajev, so pojasnili pri Meteoinfo Slovenija.

Gre za izrazito mejo med mrzlo polarno zračno maso na severu in precej toplejšim zrakom južneje. Med njima je več kot 15 stopinj Celzija razlike. V takšnih razmerah že manjši premiki vremenskih sistemov odločajo o tem, ali prevlada dež in višje temperature ali pa sneg in mraz.

"Pomembno vlogo bi lahko imel tudi genovski ciklon. To je območje nizkega zračnega tlaka, ki lahko ob prodoru mrzlega zraka nastane nad severnim Sredozemljem in se nato pomika proti vzhodu ali jugovzhodu. Takšni cikloni iznad morja prinašajo velike količine vlage, zato so padavine pogosto obilne. Če se hkrati nad naše kraje spušča hladnejši zrak s severa ali severovzhoda, se lahko dež hitro spremeni v sneg," so še pojasnili.

Genovski ciklon povzroči, da se vremenska fronta nad našimi kraji za nekaj časa upočasni ali celo obstane. Posledično se padavinski pas nad Slovenijo zadrži dlje, kot bi se sicer ob hitrejšem prehodu fronte, zato je lahko količina padavin večja. Kadar ob tem v nižjih plasteh ozračja doteka mrzel zrak, v višinah pa piha vlažen jugozahodni veter, nastanejo zelo ugodni pogoji za obilnejše sneženje tudi po nižinah notranjosti države.

Kako se bo vreme po novem letu dejansko razpletlo, bo jasneje v prihodnjih dneh. Dokler bo polarna fronta ostajala v naši bližini, bodo napovedi podvržene hitrim spremembam, možnost prave zimske epizode po novem letu pa ostaja povsem realna.

Padec temperature za približno 15 stopinj Celzija so na portalu Severe Weather Europe zabeležili v Bovcu, ko je včeraj zvečer prispela polarna zračna masa. Nato se nad Evropo vrne jugozahodni tok, ki iz Sredozemlja proti srednji Evropi prinaša visoko vlago, skupaj z višjimi temperaturami. Verjetno bo sledilo dolgotrajno deževanje, v višjih Alpah pa veliko snega.

Temperature v Bovcu
Temperature v Bovcu
FOTO: Severe Weather Europe

Najhujši mraz bo dosegel Poljsko, vzhodno Nemčijo, Češko, Slovaško in Madžarsko, nato pa se bo nadaljeval proti jugu s hitro premikajočo se polarno fronto. Dosegel bo tudi Grčijo. Hladni bazen se bo razširil tudi po srednji Evropi proti zahodu in do srede dosegel južno ter osrednjo Francijo in Španijo.

Največ snežnih padavin bo verjetno nad Norveško, do petka pa bo možnih 75–100 cm svežega snega. Veliko snega se pričakuje tudi v obalnih mestih, pa tudi nad osrednjo Švedsko in dlje proti vzhodu čez Baltsko morje v Litvo in Latvijo.

vreme evropa slovenija padavine sneg

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enapi
30. 12. 2025 09.43
Še jansha je boljši prognostik. Res ta vlada ne bo cela 4 leta.
Odgovori
0 0
Bozji
30. 12. 2025 09.39
V Dubaju ga niso narocili? Si naftarji niso letos zazeleli belwga ramadana?
Odgovori
+2
2 0
Spijuniro Golubiro
30. 12. 2025 09.36
Fehtatji sploh niso muzik.
Odgovori
-1
1 2
clox
30. 12. 2025 09.34
Pol metra vsaj, tko kokr vam je šef naroču da morte napisat.
Odgovori
-2
0 2
ptuj.si
30. 12. 2025 09.32
Na kratko, nimate pojma.
Odgovori
-1
2 3
Lujzek Biber
30. 12. 2025 09.25
Šponamo na polno. Bomo zrihtal brez skrbi. Lauda
Odgovori
-5
0 5
boslo
30. 12. 2025 09.27
Preveč delate reveži, vzamite si malo prosto
Odgovori
+1
2 1
PoldeVeliki
30. 12. 2025 09.19
V pratiki piše, da bo sneg.
Odgovori
+5
8 3
bb5a
30. 12. 2025 09.18
Prej bo vlada padla, k pa sneg...
Odgovori
+3
9 6
Buča hokaido
30. 12. 2025 09.16
Pri nas, Podutik, je vse belo od ivja. Lepo je videti. Pa še sonce sije.
Odgovori
+4
4 0
proofreader
30. 12. 2025 09.13
Sneg bo, ali pa ga ne bo.
Odgovori
+7
9 2
ata_jez
30. 12. 2025 09.13
Namesto animacije nek statični drama-graf. Je šel ves denar za animacije v obnovo strani? 😁
Odgovori
+0
1 1
Verus
30. 12. 2025 09.25
graf je prav parodija pretiravanja in dokaz, da se folk na teh delovnih mestih igra v MS paintu :)
Odgovori
0 0
Partapaki
30. 12. 2025 09.08
Vse bolj kaže na konkretno odjugo, ves sneg bo odplaknilo v višave
Odgovori
-2
1 3
-Đema trubačica.
30. 12. 2025 09.10
Točno tako.
Odgovori
-1
1 2
Watcherman
30. 12. 2025 08.56
Seveda,da bo s tem,da napoved ni na pamet napovedana zato imajo vremenske naprave in satalite tisti,ki tega ne veste.Lp
Odgovori
-2
4 6
HUSO BOSS
30. 12. 2025 08.54
NE MORAŠ VERJET DA V TEHNOLOGIJI KI JO PREMORE DANAŠNJI ČAS NE MORAJO PRAVILNO NAPOVEDATI VREME ZA VSAJ TRI DNI NAPREJ KAJ ŠELE ZA EN TEDEN🤦
Odgovori
-2
7 9
Watcherman
30. 12. 2025 09.01
To imaš samo ti v svoji glavi,da ne morejo pravilno napovedati vremena.
Odgovori
-3
4 7
HUSO BOSS
30. 12. 2025 08.52
NA KONCU BO DEŽ
Odgovori
+0
4 4
Watcherman
30. 12. 2025 09.02
Dež,ko je zunaj mrzlo phahahaha?.
Odgovori
+4
6 2
kala 09
30. 12. 2025 08.50
Bomo videli je rekel mali NODI
Odgovori
+3
4 1
Bogo30
30. 12. 2025 08.46
Najboljši stavek leta 2025:" Vse je mogoče", bravo.
Odgovori
+7
8 1
Verus
30. 12. 2025 08.40
A spet bo snežilo :)
Odgovori
+4
5 1
300 let do specialista
30. 12. 2025 08.39
Izračuni🤣 spet Vange pa bakrači,... tako jaz računam mesečni proračun, vesno kaj "ostane" le, da tega "ostanka" nikjer NI!
Odgovori
+2
5 3
Brus123
30. 12. 2025 08.36
Mogoče bo, mogoče pa bo ne. Vse je mogoče!!
Odgovori
+10
11 1
