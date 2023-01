Po novoletni potopitvi splava aretirali vodjo, direktorja in lastnika kluba

Kot smo že poročali, se je na silvestrovo na Savi zgodila nesreča. Kot je dejal beograjski župan Aleksandar Šapić , je bil potop posledica prevelikega števila ljudi na splavu in slabih pontonov. Takrat je zagotovil, da bodo osebe, ki so za potopitev odgovorne, tudi odgovarjale.

Po preiskavi dogodka srbski mediji zdaj poročajo, da so policisti aretirali tri osebe: menedžerja, lastnika in direktorja splava Freestyler. Vsem trem grozi kazen od enega do osem let zapora. Gre namreč za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Policisti so jih pridržali, v sredo pa jih bo zaslišalo tožilstvo.

Trojica je osumljena, da so 31. decembra 2022 med novoletno zabavo na splavu omogočili večje število ljudi, kot ga zmogljivost splava dovoljuje. Zato se je splav potopil in v nevarnost spravil večje število ljudi. Kljub masovni paniki so se sicer vsi gostje zabave in uslužbenci na splavu uspeli rešiti, utrpeli pa so le lažje poškodbe.