Po obalah Sredozemlja se širi 'mesojeda' bakterija

Pričel se je prvi letošnji vročinski val, ko mnogi osvežitev poiščejo predvsem ob obali. Podnebne spremembe se medtem poznajo tudi na segrevanju morja in posledičnemu razraščanju celega spektra bakterij, tudi nevarnih. Zlasti v Sredozemlju so se v minulih letih že večkrat soočali z onesnaženjem in zdravstvenimi opozorili, posledično pa tudi omejitvijo dostopa do vode, piše euronews.
"Na primeru Sredozemlja je lepo vidno, kaj pomeni segrevanje ozračja," pravi Hatim Aznague, analitik za podnebne ukrepe in energetsko odpornost EU za območje Sredozemlja. Posebno skrb bi bilo po mnenju strokovnjakov treba posvetiti bakteriji Vibrio – med splošno javnostjo znani kot 'mesojedi' bakteriji.
"Vibrio je bližnja sorodnica bakterije, ki povzroča kolero, čeprav mikroorganizma povzročata zelo različne bolezni," pojasnjujejo pri organizaciji Gavi. "V hujših primerih lahko okužba sproži nekrotizirajoči fasciitis, pri katerem tkivo okoli rane prične hitro odmirati. Bakterija lahko vstopi tudi v krvni obtok in povzroči sepso, v nekaterih primerih pa bolniki potrebujejo amputacijo prizadetega uda," navajajo.
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) medtem opozarja na "povečano tveganje okužb z vibrio v poletni sezoni", zlasti med vročinskimi valovi, v plitvih obalnih vodah.
Sredozemsko morje kot 'predogled' podnebnih sprememb
Tveganje sicer ni le zdravstveno, temveč tudi ekološko: te bakterije uspevajo v okoljih, kjer je naravno ravnovesje morskega ekosistema porušeno. Pojav je še posebej očiten v Sredozemskem morju – po mnenju strokovnjakov gre za regijo, najbolj ranljivo za globalno segrevanje. Aznague ob tem opozarja, da pojav še zdaleč ni izoliran. "Pomembno je poudariti, da Sredozemsko morje ni žrtev podnebnih sprememb, temveč le 'predogled'. Je eno najhitreje segrevajočih morij na planetu," pravi strokovnjak za podnebno in energetsko politiko.
Aznague poudarja, da naraščajoče temperature morja v kombinaciji z onesnaženjem in nižjo slanostjo na obalnih območjih ustvarjajo idealne pogoje za razmnoževanje patogenov. "Toplejša voda, zlasti tam, kjer je manj slana – ob ustjih rek in v lagunah – postane bolj ugodna za patogene bakterije." Nedavna poročila, kot je poročilo EFSA, pa opozarjajo, da se bo "razširjenost bakterije Vibrio v morski hrani zaradi podnebnih sprememb povečala po vsem svetu", zlasti v vodah z nizko slanostjo ali estuarijih.
Sredozemlje z močnim turističnim pritiskom in hitro naraščajočimi temperaturami tako postaja ključno prizorišče tega biološkega premika.
Neposreden vpliv na turizem
Poleg tveganja za zdravje pa ima širjenje bakterije Vibrio tudi neposredne gospodarske posledice. "Na naših obalah plaže niso del ekonomije. To je glavna ekonomija," povzema Aznague.
Zapiranje plaž ali izdajanje zdravstvenih opozoril na vrhuncu sezone neposredno vpliva na enega najpomembnejših gospodarskih motorjev tega dela Evrope: plažni turizem. "Zaprta plaža je posledica podnebnega vpliva, ki pa ga spremlja visok račun," ugotavlja analitik in hkrati opozarja tudi na "stroške očrnitve ugleda, za povrnitev katerega so potrebna leta".
Sredozemlje je najbolj obiskana turistična regija na svetu, kjer se pozna vsako (začasno) zaprtje. Hoteli, restavracije in lokalna gospodarstva so neposredno odvisni od obale, ki jo zdaj ogrožajo vse pogostejši biološki pojavi.
Po podatkih EFSA naraščajoče temperature in ekstremni vremenski dogodki vplivajo na čedalje več območij, medtem ko protimikrobna odpornost, odkrita pri nekaterih sevih, predstavlja dodatno skrb za javno zdravje.
Tveganje in skrb danes, ne v prihodnje
Kot ugotavljajo strokovnjaki, problem podnebnih sprememb ni več v oddaljeni prihodnosti, težave, ki jih povzročajo so že tukaj. Sredozemsko morje v tem primeru deluje kot 'globalni termometer', ki kaže, kaj se lahko zgodi v drugih regijah v prihodnjih desetletjih.
Aznague rešitev vidi v zavezi k večjemu sodelovanju in sprejetju usklajenega ukrepanja. "Sredozemske države se lahko še vedno odločijo za skupno rešitev. Pri čemer kompromisi glede našega zdravja in podnebja niso sprejemljivi," poudarja.
Bakteria Vibrio pa v tem kontekstu ni zgolj vse večja grožnja zdravju, temveč tudi kazalnih stanja morskega ekosistema, ki se spreminja z vrtoglavo hitrostjo. "Bakterije niso zgodba; so glasniki. Zgodba je morje, ki ga vročina in onesnaženje vržeta iz ravnovesja," še zaključuje strokovnjak.
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