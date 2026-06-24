Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po obalah Sredozemlja se širi 'mesojeda' bakterija

Madrid, 24. 06. 2026 17.45 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
Ti.Š.
Podnebne spremembe vplivajo na širjenje 'mesojede' bakterije Vibrio, zlasti v Sredozemlju. V Španiji so bili že primorani zapreti nekatere plaže.

Tudi koledarsko poletje se je uradno pričelo in milijoni turistov se veselijo počitnic ob morju. Nad turističnim sektorjem Španije pa medtem visi temen oblak – podnebne spremembe vplivajo na segrevanje morja, zaradi česar se pospešeno širi 'mesojeda' bakterija Vibrio. Oblasti v državi so bile tako primorane zapreti že več plaž.

Pričel se je prvi letošnji vročinski val, ko mnogi osvežitev poiščejo predvsem ob obali. Podnebne spremembe se medtem poznajo tudi na segrevanju morja in posledičnemu razraščanju celega spektra bakterij, tudi nevarnih. Zlasti v Sredozemlju so se v minulih letih že večkrat soočali z onesnaženjem in zdravstvenimi opozorili, posledično pa tudi omejitvijo dostopa do vode, piše euronews.

Podnebne spremembe vplivajo na širjenje 'mesojede' bakterije Vibrio, zlasti v Sredozemlju. V Španiji so bili že primorani zapreti nekatere plaže.
Podnebne spremembe vplivajo na širjenje 'mesojede' bakterije Vibrio, zlasti v Sredozemlju. V Španiji so bili že primorani zapreti nekatere plaže.
FOTO: Shutterstock

"Na primeru Sredozemlja je lepo vidno, kaj pomeni segrevanje ozračja," pravi Hatim Aznague, analitik za podnebne ukrepe in energetsko odpornost EU za območje Sredozemlja. Posebno skrb bi bilo po mnenju strokovnjakov treba posvetiti bakteriji Vibrio – med splošno javnostjo znani kot 'mesojedi' bakteriji.

Bakterija Vibrio je vodni organizem, ki običajno živi v morskih in brakičnih (polslanih) vodah, zlasti na območjih, kjer se reke izlivajo v morje. Po podatkih Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) jo najdemo v morski hrani, nekateri sevi pa lahko povzročijo vse od gastroenteritisa do hudih in celo smrtnih nevarnih okužb. Med pomembnejše vrste v Evropi spadajo Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus in nekatere različice Vibrio cholerae. EFSA ob tem še opozarja, da lahko te bakterije povzročijo okužbe z uživanjem surove morske hrane ali stikom odprte rane z morsko vodo.

"Vibrio je bližnja sorodnica bakterije, ki povzroča kolero, čeprav mikroorganizma povzročata zelo različne bolezni," pojasnjujejo pri organizaciji Gavi. "V hujših primerih lahko okužba sproži nekrotizirajoči fasciitis, pri katerem tkivo okoli rane prične hitro odmirati. Bakterija lahko vstopi tudi v krvni obtok in povzroči sepso, v nekaterih primerih pa bolniki potrebujejo amputacijo prizadetega uda," navajajo.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) medtem opozarja na "povečano tveganje okužb z vibrio v poletni sezoni", zlasti med vročinskimi valovi, v plitvih obalnih vodah.

Sredozemsko morje kot 'predogled' podnebnih sprememb

Tveganje sicer ni le zdravstveno, temveč tudi ekološko: te bakterije uspevajo v okoljih, kjer je naravno ravnovesje morskega ekosistema porušeno. Pojav je še posebej očiten v Sredozemskem morju – po mnenju strokovnjakov gre za regijo, najbolj ranljivo za globalno segrevanje. Aznague ob tem opozarja, da pojav še zdaleč ni izoliran. "Pomembno je poudariti, da Sredozemsko morje ni žrtev podnebnih sprememb, temveč le 'predogled'. Je eno najhitreje segrevajočih morij na planetu," pravi strokovnjak za podnebno in energetsko politiko.

Aznague poudarja, da naraščajoče temperature morja v kombinaciji z onesnaženjem in nižjo slanostjo na obalnih območjih ustvarjajo idealne pogoje za razmnoževanje patogenov. "Toplejša voda, zlasti tam, kjer je manj slana – ob ustjih rek in v lagunah – postane bolj ugodna za patogene bakterije." Nedavna poročila, kot je poročilo EFSA, pa opozarjajo, da se bo "razširjenost bakterije Vibrio v morski hrani zaradi podnebnih sprememb povečala po vsem svetu", zlasti v vodah z nizko slanostjo ali estuarijih.

Poleti na milijone turistov osvežitev poišče v morju.
Poleti na milijone turistov osvežitev poišče v morju.
FOTO: Profimedia

Sredozemlje z močnim turističnim pritiskom in hitro naraščajočimi temperaturami tako postaja ključno prizorišče tega biološkega premika.

Neposreden vpliv na turizem

Poleg tveganja za zdravje pa ima širjenje bakterije Vibrio tudi neposredne gospodarske posledice. "Na naših obalah plaže niso del ekonomije. To je glavna ekonomija," povzema Aznague.

Zapiranje plaž ali izdajanje zdravstvenih opozoril na vrhuncu sezone neposredno vpliva na enega najpomembnejših gospodarskih motorjev tega dela Evrope: plažni turizem. "Zaprta plaža je posledica podnebnega vpliva, ki pa ga spremlja visok račun," ugotavlja analitik in hkrati opozarja tudi na "stroške očrnitve ugleda, za povrnitev katerega so potrebna leta".

Sredozemlje je najbolj obiskana turistična regija na svetu, kjer se pozna vsako (začasno) zaprtje. Hoteli, restavracije in lokalna gospodarstva so neposredno odvisni od obale, ki jo zdaj ogrožajo vse pogostejši biološki pojavi.

Po podatkih EFSA naraščajoče temperature in ekstremni vremenski dogodki vplivajo na čedalje več območij, medtem ko protimikrobna odpornost, odkrita pri nekaterih sevih, predstavlja dodatno skrb za javno zdravje.

Tveganje in skrb danes, ne v prihodnje

Kot ugotavljajo strokovnjaki, problem podnebnih sprememb ni več v oddaljeni prihodnosti, težave, ki jih povzročajo so že tukaj. Sredozemsko morje v tem primeru deluje kot 'globalni termometer', ki kaže, kaj se lahko zgodi v drugih regijah v prihodnjih desetletjih.

Aznague rešitev vidi v zavezi k večjemu sodelovanju in sprejetju usklajenega ukrepanja. "Sredozemske države se lahko še vedno odločijo za skupno rešitev. Pri čemer kompromisi glede našega zdravja in podnebja niso sprejemljivi," poudarja.

Bakteria Vibrio pa v tem kontekstu ni zgolj vse večja grožnja zdravju, temveč tudi kazalnih stanja morskega ekosistema, ki se spreminja z vrtoglavo hitrostjo. "Bakterije niso zgodba; so glasniki. Zgodba je morje, ki ga vročina in onesnaženje vržeta iz ravnovesja," še zaključuje strokovnjak.

mesojeda bakterija Vibrio morje segrevanje Španija

V Franciji potrdili prvi primer ebole, okužen zdravnik, ki se je vrnil iz Konga

Caszazemljo Ali bo barcelonske plaže pogoltnilo morje?
24ur.com Smrtonosna portugalska ladjica: zaprli več plaž v Franciji
24ur.com Ikonična ladijska razbitina v nevarnosti, da jo odnese morje
24ur.com Zaradi nevarnosti zemeljskih plazov zapirajo priljubljeno grško plažo
Caszazemljo Sluzenje morja preglavice povzroča tudi pri sosedih
24ur.com Majorka ustregla domačinom: s plaž bodo odstranili 1700 ležalnikov
24ur.com Invazija kač na priljubljenem španskem otoku: turisti grozijo z odpovedmi
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
24. 06. 2026 19.03
Enkrat, v lepših časih, bo nekdo podal tožbo, zaradi dnevnega pranja možganov s to agendo. Osebno, bo ta človek moj gost. Pa sploh veste, kakšne neumnosti pišete.
Odgovori
0 0
RATO
24. 06. 2026 18.45
Ni smešno, če se okužiš 🥺 V skrajnem primeru lahko nastopi tudi smrt 🤔 Zaenkrat ni potrebno zganjat panike, a tudi ravnodušen ne moreš biti ob taki novici v naši bližini 😮‍💨
Odgovori
+1
1 0
Dr.Rugelj
24. 06. 2026 18.12
Kakšno meso pa ima rada ?...svinjsko ?...ne ?...potem ni razloga za paniko...
Odgovori
-1
1 2
stanley
24. 06. 2026 18.09
Ni čudno, ker gre vsa kanalizacija v morje.
Odgovori
-2
0 2
galyo77
24. 06. 2026 19.03
Še enkrat preberi članek- počasi, lahko tudi večkrat, če se v prvo ne "vsede"
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Družinska sreča: Filip Flisar z izbranko pričakuje otroka
Slovenska pevka se poslavlja od odrov
Slovenska pevka se poslavlja od odrov
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
zadovoljna
Portal
Lepa Helena v Torontu: veste, kdo ji dela družbo?
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Pri 52-ih brez modrčka, njena hči pa v kratki obleki
Pri 52-ih brez modrčka, njena hči pa v kratki obleki
vizita
Portal
Najboljši ogljikovi hidrati za zdravo hujšanje brez lakote
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
cekin
Portal
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
Olimpijski prvak aretiran zaradi drog, a trdi: 'Niso bile moje'
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Skrivnostna sestra slavne Georgine: mnogi sploh niso vedeli, da obstaja
Skrivnostna sestra slavne Georgine: mnogi sploh niso vedeli, da obstaja
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
dominvrt
Portal
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
okusno
Portal
Vse dodamo v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
Poletna vila
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763