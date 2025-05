Po srečanju Fica s Putinom na Slovaškem protesti

Fico je v pogovoru s Putinom tudi dejal, da bo Slovaška dala veto na predlog EU o ustavitvi uvoza vseh ruskih energentov, če bo potrebna soglasna potrditev. Putin pa mu je zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, za obnovo vezi s Slovaško, češ da so bila pod zahodnimi pritiski zamrznjene. Odnose s Slovaško je označil za prijateljske.

Kljub sankcijam EU proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino pred več kot tremi leti je Fico ob madžarskem premierju Viktorju Orbanu edini voditelj EU, ki ohranja stike s Putinom. Tako kot Orban je tudi on večkrat kritiziral evropsko podporo Ukrajine in izolacijo Rusije. S Putinom se je tako srečal že decembra lani na pogovorih o dobavi ruskega zemeljskega plina Slovaški.

V več mestih na Slovaškem se je v petek zvečer zbralo več tisoč ljudi na protestih proti Ficu, na katerih so izražali nasprotovanje njegovemu obisku v Moskvi. Organizatorji so poudarili, da je Slovaška suverena demokratična država, članica EU in Nata, ki ji zavezništvo z najmočnejšimi daje zaščito. Fica so obtožili, da to zaščito slabi in uničuje.

Tudi Kallas je v petek kritizirala Fica zaradi obiska v Moskvi. Po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr je med obiskom v Ukrajini dejala, da bi morali biti "vsi, ki podpirajo svobodo, neodvisnost in evropske vrednote, danes v Ukrajini, ne v Moskvi". Fico je na napačni strani, je dodala.

Fico je kritiko zavrnil in v objavi na Facebooku dejal, da se je poklonil več kot 60.000 vojakom sovjetske rdeče armade, ki so padli med osvobajanjem Slovaške izpod nacistov. Menil je tudi, da ga Kallas kot premierja suverene države nima pravice kritizirati.