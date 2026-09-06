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Po obisku otroškega živalskega vrta umrla triletna deklica

Sydney , 06. 09. 2026 11.15 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Otroci in živali

V Avstraliji je po okužbi z nevarno boleznijo, ki jo je dobila v otroškem živalskem vrtu, umrla triletna deklica. Deček druge družine pa je po obisku istega živalskega vrta prav tako hudo zbolel.

V avstralski zvezni državi Viktorija oblasti preiskujejo otroški živalski vrt, potem ko je deklica umrla zaradi okužbe, povezane s stikom z rejnimi živalmi, poroča 7news.com.au.

Otroci in živali
Otroci in živali
FOTO: Shutterstock

Triletna deklica je julija obiskala otroško kmetijo Rain, Hayne and Shine Children's Farm v kraju Balnarring, kjer se je okužila s hemolitično-uremičnim sindromom (HUS), boleznijo, ki se lahko prenaša prek živalskih iztrebkov. Po šesttedenskem boju na oddelku intenzivne nege je njena družina potrdila, da je deklica umrla.

Brooke Snooks je isto kmetijo s sinom Noahom obiskala dva meseca prej. Tudi on je zbolel za HUS in doživel odpoved ledvic. Noah je preživel. Čeprav mati ne krivi kmetije, želi, da se ime kmetije javno objavi, da bi bili starši ustrezno obveščeni.

Zdravstvene oblasti so na kmetiji opravile preiskavo in odredile določene spremembe, kot so dodatna mesta za umivanje rok. Ker se hemolitično-uremični sindrom lahko razvije iz različnih vzrokov, oblasti ne morejo dokončno potrditi, da sta bila primera neposredno povezana s kmetijo. Vendar pa lastnik poudarja, da ne želi, da bi se to še kdaj ponovilo. Kmetija deluje že več desetletij in kot je izpostavil, je to prvič, da so jo povezali s takšno boleznijo.

Razlagalnik

Hemolitično-uremični sindrom (HUS) je resno in redko bolezensko stanje, ki najpogosteje prizadene ledvice in sistem strjevanja krvi. Običajno se razvije kot zaplet po okužbi s specifičnimi bakterijami, kot je E. coli, ki proizvajajo toksine. Ti toksini poškodujejo drobne krvne žile v ledvicah, kar vodi do nastanka krvnih strdkov, uničenja rdečih krvničk in posledično do akutne ledvične odpovedi. Bolezen je še posebej nevarna za majhne otroke, saj njihov imunski sistem in ledvice težje prenašajo takšne sistemske obremenitve.

Do prenosa bakterij z živali na ljudi, kar imenujemo zoonoza, najpogosteje pride prek fekalno-oralne poti. Rejne živali, kot so krave, ovce ali koze, lahko v svojem prebavnem traktu naravno prenašajo bakterije, ne da bi same kazale znake bolezni. Ljudje se lahko okužijo, če se dotikajo živali ali površin v njihovi bližini, nato pa si ne umijejo rok pred jedjo ali dotikanjem obraza. Bakterije se lahko prenesejo tudi prek kontaminirane zemlje, vode ali neposrednega stika z iztrebki, zato je higiena rok po obisku kmetij ali živalskih vrtov ključnega pomena za preprečevanje okužb.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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