Po obisku otroškega živalskega vrta umrla triletna deklica

Triletna deklica je julija obiskala otroško kmetijo Rain, Hayne and Shine Children's Farm v kraju Balnarring, kjer se je okužila s hemolitično-uremičnim sindromom (HUS), boleznijo, ki se lahko prenaša prek živalskih iztrebkov. Po šesttedenskem boju na oddelku intenzivne nege je njena družina potrdila, da je deklica umrla.

Brooke Snooks je isto kmetijo s sinom Noahom obiskala dva meseca prej. Tudi on je zbolel za HUS in doživel odpoved ledvic. Noah je preživel. Čeprav mati ne krivi kmetije, želi, da se ime kmetije javno objavi, da bi bili starši ustrezno obveščeni.

Zdravstvene oblasti so na kmetiji opravile preiskavo in odredile določene spremembe, kot so dodatna mesta za umivanje rok. Ker se hemolitično-uremični sindrom lahko razvije iz različnih vzrokov, oblasti ne morejo dokončno potrditi, da sta bila primera neposredno povezana s kmetijo. Vendar pa lastnik poudarja, da ne želi, da bi se to še kdaj ponovilo. Kmetija deluje že več desetletij in kot je izpostavil, je to prvič, da so jo povezali s takšno boleznijo.