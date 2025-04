Po obisku spletne vplivnice v Beli hiši Trump odpustil šest uradnikov

Odpuščanja so posledica škandala s skupinskim klepetom na aplikaciji Signal, v katero je svetovalec za nacionalno varnost ZDA Tim Waltz nehote vključil urednika revije Atlantic Jeffreyja Goldberga. Obrambni minister Pete Hegseth je glede na objavljeno komunikacijo vanjo vključil podrobnosti o napadu na jemenske hutijevce sredi marca.

Trump ni odpustil Waltza in Hegsetha, naj bi pa na priporočilo Loomerjeve po poročanju New York Timesa odpustil podrejene uslužbence v Svetu za nacionalno varnost, ki jih je vplivnica obtožila, da so naredili napake, saj naj Waltz ne bi sam sestavljal skupine za klepet.

Poleg tega je Loomerjeva Trumpa prepričevala, da mu odpuščeni niso dovolj zvesti, saj naj ne bi bili pripadniki njegovega političnega kluba Maga, ampak veljajo za neokonservativce.

Upoštevanje nasvetov nekvalificiranih ustvarjalcev spletnih teorij zarote pri kadrovskih odločitvah s področja nacionalne varnosti je nov in nenavaden pojav v ameriški politiki. Tega se zaveda tudi Trump, ki je novinarjem na poti na Florido v četrtek zatrdil, da Loomerjeva ni imela s tem nič. Je pa v isti sapi dejal, da mu Loomerjeva daje priporočila in da jih včasih upošteva.

Laura Loomer je na mediju X potrdila le srečanje s Trumpom, ni pa šla v podrobnosti pogovora.