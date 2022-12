Po obisku zapora avtobus z mostu zgrmel v reko, umrlo sedem oseb

Reševalci so v španski severozahodni regiji Galicija v ponedeljek našli truplo ženske, s čimer se je število umrlih v prometni nesreči povečalo na sedem, španski mediji navajajo besede lokalne policije. Nesreča se je zgodila v soboto, ko je avtobus prečkal most čez reko Lerez v bližini vasi Pedre, približno 50 kilometrov južno od Santiaga de Compostele. Regionalni časopis La Voz de Galicia je poročal, da je avtobus s potniki, ki so pred tem obiskali ljubljene v zaporu, v reko padel z višine skoraj 30 metrov.

V nedeljo so reševalci sporočili, da so našli dva preživela – voznika in sopotnico. Med reševalno akcijo pa so našteli šest trupel. Zvečer so zaključili z reševanjem, saj so verjeli, da so odkrili vse ujete osebe.

A v ponedeljek so z iskanjem nadaljevali, po tem, ko je preživela potnica povedala, da na seznamu žrtev ni prijateljice, s katero je potovala, je pojasnil tiskovni predstavnik policije Guardia Civil. Za sledno policija ni vedela, ker ženske nihče ni prijavil kot pogrešane. A s helikopterjem so kasneje njeno truplo opazili v reki. "V teoriji bi morala biti to zadnja pogrešana oseba," je dejal Civil.