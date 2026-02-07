Po objavi posnetka z Obamo kot opico: Trump se ni opravičil

"Ogledal sem si prvi del posnetka, nisem videl celotnega," je dejal in dodal, da domneva, da je na koncu nekaj, "česar ljudje ne marajo".

Na dodatno vprašanje, ali obsoja rasistične dele posnetka, je odvrnil: "Seveda."

"Sem najmanj rasističen predsednik," je dodal v pogovoru z novinarji na krovu predsedniškega letala.

Bela hiša je v petek po ostrih kritikah tako iz vrst demokratov kot republikancev po 12 urah umaknila posnetek, ki prikazuje nekdanjega predsednika ZDA Obamo in nekdanjo prvo damo Michelle kot opici v džungli. Odgovornost za objavo na osebnem računu predsednika Donalda Trumpa na omrežju Truth Social so pripisali neimenovanemu uslužbencu.