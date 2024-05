Po objavi video posnetka Hamas sporočil, da je izraelski talec mrtev

Popplewell in njegova mati, 79-letna Channah Peri , sta bila skupaj ugrabljena 7. oktobra v njunem domu v kibucu Nirim. Mati je bila nato v izmenjavi talcev in zapornikov 24. novembra izpuščena, 51-letnik pa je ostal v Gazi, piše Guardian.

In včeraj je Hamas objavil njegov posnetek, na katerem ima pod očesom veliko modrico, na posnetku pa Popplewell opozori izraelske državljane, da se čas izteka in da izraelska vlada laže. Po objavi posnetka so se oglasili iz društva Forum talcev in pogrešanih v Izraelu ter znova pozvali izraelsko vlado, naj pohiti pri vračanju talcev. "Vsak znak življenja, ki ga prejmemo od talcev, ki jih drži Hamas, je še en krik stiske za izraelsko vlado in njene voditelje. Nimamo časa na pretek. Prizadevati si morate za uresničitev dogovora, ki bo vse talce vrnil; žive na rehabilitacijo, umorjene na pokop."

A danes so borci Hamasa sporočili, da je Popplewell pravzaprav umrl že pred več kot mesecem dni, odgovorne za njegovo smrt pa naj bi bile prav izraelske sile, saj naj bi 51-letnik utrpel hude poškodbe po enem izmed njihovih zračnih napadov. Društvo je Popplewella opisalo kot velikodušnega in sočutnega, znan pa je bil tudi po svojem zanimanju za znanstvenofantastično literaturo.