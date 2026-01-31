Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po obnovi angel v baziliki z obrazom Giorgie Meloni

Rim, 31. 01. 2026 12.02 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Angel z obrazom Melonijeve

V baziliki San Lorenzo in Lucina so v zadregi. Restavrator, ki je obnavljal enega od dveh angelov nad kipom izgnanega kralja, je obraz ene od figur preoblikoval s potezami, ki so presenetljivo podobne potezam italijanske premierke Georgie Meloni.

V središču Rima v baziliki stoji marmorni doprsni kip Umberta II. Savojskega, nad njim pa bdita dva angela. Eden simbolično ponuja krono poraženemu kralju, drugi drži zvitek zemljevida z narisanim italijanskim škornjem.

Pred obnovo je imel desni angel nejasne obrazne poteze, po restavriranju pa so ob pogledu na angela številni dvignili obrvi, saj je obraz izrazito podoben obrazu Melonijeve. Podobnost je tako presenetljiva, da je težko govoriti o naključju, so prepričani italijanski mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Res je nekaj podobnosti, vendar bi morali restavratorja vprašati, zakaj je to storil tako, ne vem. Prosil sem, da se kapela obnovi točno taka, kot je," je za Corriere della Sera pojasnil monsignor bazilike Daniele Micheletti.

Restavratorska dela naj bi opravil prostovoljec, ki v baziliki deluje kot zakristan, kar pomeni, da je odgovoren tudi za infrastrukturo, čiščenje in vzdrževanje cerkve. Pred tem naj bi opravil že več restavratorskih del.

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
FOTO: Profimedia

Mnogi so sicer prepričani, da bi ob takšnem posegu v baziliki morali izvajati strožji nadzor nad potekom del.

Italijanski mediji ob tem izpostavljajo tudi simboliko. Bazilika gleda na trg, kjer je imel pisarno Giulio Andreotti, predsednik italijanske vlade, v bližini pa je imela sedež tudi politična stranka Forza Italia.

Giorgia Meloni restavriranje Rim umetnost politika

Še nikoli videno: Trump s sinovoma in svojim podjetjem toži lastno vlado

Putinov hvalospev vojaškemu izvozu, ki naj bi presegel 15 milijard

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Res potrebujete razstrupljanje?
Res potrebujete razstrupljanje?
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
okusno
Portal
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506