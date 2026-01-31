Po obnovi angel v baziliki z obrazom Giorgie Meloni

V središču Rima v baziliki stoji marmorni doprsni kip Umberta II. Savojskega, nad njim pa bdita dva angela. Eden simbolično ponuja krono poraženemu kralju, drugi drži zvitek zemljevida z narisanim italijanskim škornjem.
Pred obnovo je imel desni angel nejasne obrazne poteze, po restavriranju pa so ob pogledu na angela številni dvignili obrvi, saj je obraz izrazito podoben obrazu Melonijeve. Podobnost je tako presenetljiva, da je težko govoriti o naključju, so prepričani italijanski mediji.
"Res je nekaj podobnosti, vendar bi morali restavratorja vprašati, zakaj je to storil tako, ne vem. Prosil sem, da se kapela obnovi točno taka, kot je," je za Corriere della Sera pojasnil monsignor bazilike Daniele Micheletti.
Restavratorska dela naj bi opravil prostovoljec, ki v baziliki deluje kot zakristan, kar pomeni, da je odgovoren tudi za infrastrukturo, čiščenje in vzdrževanje cerkve. Pred tem naj bi opravil že več restavratorskih del.
Mnogi so sicer prepričani, da bi ob takšnem posegu v baziliki morali izvajati strožji nadzor nad potekom del.
Italijanski mediji ob tem izpostavljajo tudi simboliko. Bazilika gleda na trg, kjer je imel pisarno Giulio Andreotti, predsednik italijanske vlade, v bližini pa je imela sedež tudi politična stranka Forza Italia.
