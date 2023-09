Po obsežni raciji prepovedali delovanje neonacistov Hammerskins

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je prepovedala skrajno desno društvo Hammerskins in več povezanih skupin. Proti članom pa so izvedli obsežno racijo v več zveznih deželah, ki so jo pripravljali več kot eno leto.

Prepoved predstavlja hud udarec za desne skrajneže, s tem pa so poslali jasen signal proti rasizmu in antisemitizmu, je dejala ministrica Faeserjeva. To je že dvajseta prepoved skrajno desnega združenja v Nemčiji. Ministrica je ob tem še poudarila, da je desni ekstremizem še vedno največja grožnja demokraciji. "Zato delujemo z vso odločnostjo, da se razbije skrajno desne strukture," je dodala.

Policija je danes preiskala stanovanja 28 domnevnih članov društva v desetih zveznih deželah, med drugim na Bavarskem, v Berlinu in Severnem Porenju-Vestfaliji. V utemeljitvi prepovedi piše, da je društvo delovalo v nasprotju z ustavnim redom in proti ideji razumevanja med narodi. Obenem so delovali v nasprotju s kazenskim pravom, na dogodkih pa so širili svoje skrajno desna stališča tudi med nečlani. Prepoved in racijo so pripravljali eno leto, pri tem pa so jim pomagali ameriški partnerji.

