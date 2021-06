Po oceni Unesca Veliki koralni greben v nevarnosti, Avstralijo pozvali k ukrepanju

Avstralska okoljska ministrica Sussan Ley je dejala, da je zadnja napoved Unesca vlado povsem osupnila, in dodala, da v zaščito grebena letno vložijo več milijard. "Veliki koralni greben je najbolje oskrbovan greben na svetu in ta osnutek priporočila je bil podan, ne da bi se o stanju na grebenu prepričali iz prve roke," meni ministrica.

Avstralija napovedi Unesca ni sprejela z navdušenjem in je napovedala, da bo odločno nasprotovala priporočilu odbora. Veliki koralni greben je od leta 1981 na Unescovem seznamu zavarovane svetovne dediščine, o uvrstitvi na seznam območij v nevarnosti pa so razpravljali že leta 2017.

Unescov odbor za svetovno dediščino je priporočil, da se Veliki koralni greben uvrsti na seznam območij, ki so v nevarnosti. Kot so poudarili, k ogroženosti največjega koralnega grebena na svetu v največji meri prispevajo podnebne spremembe. Avstralijo so ob tem pozvali k ukrepanju. O uvrstitvi na omenjeni seznam bo odbor odločal prihodnji mesec na zasedanju na Kitajskem.

Od leta 1995 je greben zaradi podnebnih sprememb izgubil polovico koral, njegov status pa je bil lani decembra naveden kot "kritičen". To pomeni, da koralni greben za svoje preživetje potrebuje takojšnje in zahtevne ukrepe, ki bi ga ohranili pri življenju.

Največji koralni greben na svetu je sicer po mnenju strokovnjakov že vrsto let mogoče rešiti le še z odločnim spopadom s podnebnimi spremembami. Beljenje koral pred vzhodno obalo Avstralije je v zadnjih letih polnilo časopisne stolpce po vsem svetu. Kot eden od možnih vzrokov za ta pojav velja dejstvo, da so temperature vode danes za do štiri stopinje Celzija višje kot pred časom.

Korale so živi organizmi, ki živijo v sožitju z algami. Od alg dobivajo potrebna hranila in kisik, a ko pri višjih temperaturah alge postanejo strupene, jih korale zavrnejo in izgubijo svojo barvo. Poleg tega pa postanejo tudi bolj občutljive za razne bolezni in na koncu tudi odmrejo.

Če bo priporočilo sprejeto, bi lahko vplivalo na prihodke od turizma, ki v Avstraliji ustvarja na tisoče delovnih mest. Trenutno Unescu predseduje Kitajska in v javnosti se ugiba, da so dolgotrajne napetosti med Pekingom in Canberro vplivale na to odločitev. Okoljevarstveniki sicer zavračajo politično ozadje tega priporočila.