Po odhodu Galanta s položaja ministra protestniki zavzeli ulice Izraela

Sicer naj bi bila Netanjahu in Galant že dolgo v sporu, predvsem zaradi izraelske vojne strategije. Zdaj že nekdanji obrambni minister je nezadovoljen tudi z načrti, da se izraelskim ultraortodoksnim državljanom še naprej dovoli oprostitev služenja vojaškega roka. In ni prvič, da je bil Galant odpuščen, to se je zgodilo že pred začetkom vojne v Gazi zaradi političnih razhajanj, nato pa ga je po velikem ogorčenju javnosti Netanjahu znova zaposlil.

Po novici, da je premier odpustil Galanta, so se na ulicah Izraela zbrali mnogi protestniki in ga pozvali, naj "odstopi s položaja in dovoli, da Izrael vodijo resni ljudje". Po poročanju izraelskih medijev so prižgali ogenj na avtocesti Ayalon in blokirali promet v obe smeri, piskali na piščalke in tolkli po bobnih.

Več tisoč ljudi se je zbralo tudi pred domom Netanjahuja v Jeruzalemu in drugod po mestu. Čeprav je na ulice nemudoma prispela policija, da bi situacijo pomirila, so se zgodili tudi izgredi, tako da tudi tokrat ni šlo brez spopadov, poroča Al Jazeera.