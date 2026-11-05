Po odhodu ministra odstopil še vodja upravljavca železnic

Državno podjetje Adif, ki je odgovorno za železniško infrastrukturo ter nadzor železniškega prometa v Španiji, je po nesreči pri Toledu prejšnji teden pod intenzivnim drobnogledom javnosti. Luis Pedro Marco de la Pena je bil na njegovem čelu od leta 2024 in je nadzoroval že odziv na še eno podobno nesrečo, v kateri je januarja v Adamuzu na jugu države umrlo 46 ljudi.
Njegov odstop je že drugi v zvezi z nesrečo v 24 urah, potem ko je v torek zvečer odstopil tudi minister za promet Oscar Puente. Položaj je zapustil po maratonskem zaslišanju v parlamentu, kjer so ga k temu koraku pozivali tako zavezniki kot nasprotniki.
V smrtonosni nesreči dveh hitrih vlakov na progi med Madridom in Sevillo je vlak državne družbe Renfe v sredo minuli teden od zadaj trčil v vlak zasebne družbe Iryo. Umrlo je najmanj 69 ljudi, več deset je bilo poškodovanih, številni huje.
Glede na prve domneve bi bila nesreča lahko posledica človeške napake v kombinaciji z napako v avtomatiziranem sistemu. Kontrolor je namreč vlaku odredil nadaljevanje poti z normalno hitrostjo in ni preveril, ali je proga prosta, kljub temu da avtomatski varnostni sistem ni deloval.
Vlada je v torek potrdila načrt za izboljšanje varnosti v železniškem prometu s spremembami nadzornih protokolov. Načrt v primeru odpovedi avtomatskih varnostnih sistemov med drugim predvideva, da nadzor prevzameta dva posameznika. Vključuje tudi izboljšave delovnih pogojev nadzornikov železniškega prometa, več osebja in novo programsko opremo nadzornih centrov Adifa, še piše EFE.
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