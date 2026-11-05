Po odhodu ministra odstopil še vodja upravljavca železnic

Državno podjetje Adif, ki je odgovorno za železniško infrastrukturo ter nadzor železniškega prometa v Španiji, je po nesreči pri Toledu prejšnji teden pod intenzivnim drobnogledom javnosti. Luis Pedro Marco de la Pena je bil na njegovem čelu od leta 2024 in je nadzoroval že odziv na še eno podobno nesrečo, v kateri je januarja v Adamuzu na jugu države umrlo 46 ljudi.

Njegov odstop je že drugi v zvezi z nesrečo v 24 urah, potem ko je v torek zvečer odstopil tudi minister za promet Oscar Puente. Položaj je zapustil po maratonskem zaslišanju v parlamentu, kjer so ga k temu koraku pozivali tako zavezniki kot nasprotniki.