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Po odhodu ministra odstopil še vodja upravljavca železnic

Madrid, 05. 11. 2026 08.50 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Nesreča vlaka

Po hudi železniški nesreči, v kateri je pred tednom dni v Španiji umrlo 69 ljudi, je po ministru za promet v sredo odstopil še vodja upravljavca železnic Adif Luis Pedro Marco de la Pena. Odstopno izjavo je podal novemu pristojnemu ministru Carlosu Cuerpu, ki je položaj prevzel po odhodu predhodnika Oscarja Puenteja.

Državno podjetje Adif, ki je odgovorno za železniško infrastrukturo ter nadzor železniškega prometa v Španiji, je po nesreči pri Toledu prejšnji teden pod intenzivnim drobnogledom javnosti. Luis Pedro Marco de la Pena je bil na njegovem čelu od leta 2024 in je nadzoroval že odziv na še eno podobno nesrečo, v kateri je januarja v Adamuzu na jugu države umrlo 46 ljudi.

Njegov odstop je že drugi v zvezi z nesrečo v 24 urah, potem ko je v torek zvečer odstopil tudi minister za promet Oscar Puente. Položaj je zapustil po maratonskem zaslišanju v parlamentu, kjer so ga k temu koraku pozivali tako zavezniki kot nasprotniki.

Oscar Puente je po še eni hudi nesreči v istem letu odstopil kot minister.
Oscar Puente je po še eni hudi nesreči v istem letu odstopil kot minister.
FOTO: Profimedia

V smrtonosni nesreči dveh hitrih vlakov na progi med Madridom in Sevillo je vlak državne družbe Renfe v sredo minuli teden od zadaj trčil v vlak zasebne družbe Iryo. Umrlo je najmanj 69 ljudi, več deset je bilo poškodovanih, številni huje.

Glede na prve domneve bi bila nesreča lahko posledica človeške napake v kombinaciji z napako v avtomatiziranem sistemu. Kontrolor je namreč vlaku odredil nadaljevanje poti z normalno hitrostjo in ni preveril, ali je proga prosta, kljub temu da avtomatski varnostni sistem ni deloval.

Vlada je v torek potrdila načrt za izboljšanje varnosti v železniškem prometu s spremembami nadzornih protokolov. Načrt v primeru odpovedi avtomatskih varnostnih sistemov med drugim predvideva, da nadzor prevzameta dva posameznika. Vključuje tudi izboljšave delovnih pogojev nadzornikov železniškega prometa, več osebja in novo programsko opremo nadzornih centrov Adifa, še piše EFE.

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KOMENTARJI5

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nekajpavem
05. 11. 2026 10.26
Še dobro da se je zgodilo v Španiji. V srbiji bi jih študentje obglavili…
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0 0
sosed5
05. 11. 2026 10.20
Ce se kaj podobnega zgodi v sloveniji, bi bili krivi vsi nevladniki in sto drugih izgovorov, samo politiki in direktor zeleznic pod nobenim pogojem NE!.
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+2
2 0
Dr Dre
05. 11. 2026 10.09
Upam, da po tem več ne bodo omenjali Haškega Sodišča, Genocida.... In bodo upoštevali BiBijeve prijazne besede, da se pazijo.. Prav tako bodo sedaj kupili 🇮🇱 varnostno opremo, da jim kdo spet ne vde v sistem in onemogoči varnostne sisteme....
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0 0
borjac
05. 11. 2026 09.34
Pa kaj je tuhtal tale minister Oscar , pa tale vodja upravljavca železnic Marco de la Pena ??? ŽE DRUGI DAN PO NESREČI BI MORALA ODSTOPITI ZARADI OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI !!!! kaj sta si mislila ?? da jim bo v DVEH nesrečah tragično umrlih cca 120 ljudi dalo odvezo , SRAMOTA ZA TE LJUDI ; kako se držijo stolčkov , navkljub množici umrlih .
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+2
2 0
Dr Dre
05. 11. 2026 10.10
Kaj pomeni objektivna odgovornost, ko nekdo vdre v sistem in to povzroči.. A pojasniš ta del.. To ni bila nesreča..
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0 0
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