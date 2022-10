Po odhodu Trussove: 'Vrnite Borisa!'

Le 45 dni je trajal mandat britanske premierke v odstopu Liz Truss, eden najkrajših mandatov v zgodovini Velike Britanije. A kdo bi jo nasledil? Morda kar nekdanji predsednik vlade Boris Johnson? Pozivi, naj se vrne iz Dominikanske republike in znova prevzame poveljstvo nad britansko vlado, so namreč vse glasnejši, na spletu pa se je pojavil tudi ključnik #BringBackBoris oz. #VrniteBorisa.

Tretja britanska premierka v zgodovini Velike Britanije Liz Truss se je na položaju obdržala le 45 dni. A po enem najkrajših mandatov se je premierka poslovila z odstopno izjavo, poslanci stranke Torijcev pa se zdaj trudijo najti njeno zamenjavo. Gre za že drugo tekmo za vodstvo stranke v zadnjih treh mesecih.

Vse oči so tako zdaj uprte v to, kdo bi jo na premierskem stolčku lahko nadomestil. Vse več je tudi špekulacij, da bi se v politiko lahko vrnil kar nekdanji britanski premier Boris Johnson, ki je položaj zapustil zaradi številnih škandalov, ki so se zvrstili v času njegovega mandata. A mandat Trussove je bil kljub kratkemu stažu še veliko burnejši. Da ostanejo v tekmi za premiersko mesto, morajo kandidati do ponedeljka zbrati podporo najmanj 100 torijskih poslancev. Na koncu lahko tako naposled ostanejo le trije kandidati. Sledi glasovanje poslancev, zmagovalna dva poslanca pa sta nato predlagana članstvu stranke. Novi prebivalec številke 10 na Downing Streetu se bo sicer soočil z zastrašujočim nizom izzivov – od krize življenjskih stroškov in naraščajočih računov za energijo do rešitve spora glede protokola na Severnem Irskem in vojne v Ukrajini.

Iz kandidature se je sicer že izločil Jeremy Hunt, močno zainteresiran za igro pa naj bi po poročanju Sky Newsa ostajal nekdanji finančni minister Rishi Sunak. Številni poslanci so mu že izrazili podporo, saj je Trussovo opozarjal, da je njena gospodarska politika "nemoralna", med zadnjo tekmo pa se je zavzemal tudi za fiskalno odgovornost. Podporo sta mu že izkazala Jonathan Djanogly in Mark Garnier, prav tako pa še en poslanec torijcev Richard Holden, ki je dejal, da "stranka in država v težkih gospodarskih časih potrebujeta premierja, ki ima gospodarske izkušnje".

Da jo poveljevanje Veliki Britaniji zanima, je v javnih nastopih nakazala tudi ministrica za odnose s parlamentom Penny Mordaunt, prav tako pa naj bi bila po mnenju nekaterih, zaradi svoje kritične drže do Trussove, za položaj zainteresirana tudi notranja ministrica Suella Braverman. Nominacije so se začele v četrtek in se bodo zaključile v ponedeljek ob 14. uri. Novi vodja pa bo izbran do petka, 28. oktobra. A če se bodo poslanci torijcev strnili okoli le enega kandidata, bi bila lahko tekma zaključena že v ponedeljek. 'Vrnite Borisa' Bo svoj lonček pristavil tudi nekdanji britanski premier? Nekdanja ministrica za kulturo in trdna Johnsonova zaveznica Nadine Dorries je za Sky News dejala, da je prepričana, da bo Boris Johnson dosegel prag podpore 100 poslancev. "Le en poslanec ima mandat britanske javnosti. Na splošnih volitvah pred komaj tremi leti je zmagal z večino 80 poslancev. To je bil Boris Johnson," je dejala. "Je znan zmagovalec in gotovo kandidat, na katerega stavim svoje ime, saj želim, da zmagamo na splošnih volitvah. Imeti zmagovalca je tisto, kar stranka potrebuje za preživetje," je prepričana. "Upam, da uživate na počitnicah, šef. A čas je za vrnitev. V pisarni je nekaj težav, ki jih je treba popraviti," je na spletu zapisal poslanec britanskega parlamenta James Duddridge.

