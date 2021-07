Po odkritju množičnih grobišč otrok staroselcev v Kanadi padajo kraljice

Med drugim so protestniki zrušili kipa kraljice Viktorije ter Elizabete II., vandali so se lotili tudi kipa raziskovalca Jamesa Cooka in več cerkva po državi, saj je večina internatov delovala prav pod vodstvom Rimokatoliške cerkve. V zadnjih tednih so v Kanadi odkrili več množičnih grobišč na območjih nekdanjih internatov, katerih glavni cilj je bila prisilna asimilacija otrok. Več kot 6000 se jih nikoli ni vrnilo domov.

FOTO: AP

V Kanadi je po ponovnem odkritju množičnega grobišča otrok staroselcev zavrelo. Pojavili so se glasni pozivi k odpovedi praznika dan Kanade, ki ga praznujejo 1. julija, z njim pa obeležujejo ustanovitev te nekdanje britanske kolonije kot zvezne države leta 1867. Številne občine po državi so odpovedale tradicionalna praznovanja. Poškodovani ali odstranjeni so bili kipi osebnosti, povezanih z internati. Protestniki so med drugim porušili tudi manjši kip kraljice Elizabete II. v mestu Winnipeg. Padel je tudi kip kraljice Viktorije, ki je vladala med letoma 1837 in 1901. Sprva so ga prekrili z rdečo barvo, blizu pa postavili tudi kip z napisom "bili smo otroci". Oskrunjene so bile tudi nekatere cerkve po državi, več naj bi jih tudi pogorelo. Britanska vlada je zrušitev kipov obsodila, tiskovni predstavnik pa je dejal, da so njihove misli "po tragičnih odkritjih" s kanadskimi staroselci.

V 19. in 20. stoletju je bilo družinam staroselcev prisilno odvzetih okoli 150.000 otrok Indijancev, Inuitov in Metisov, prisiljeni so bili živeti v internatih, ki jih je v imenu zvezne vlade upravljala cerkev. Glavni cilj: prisilna asimilacija staroselskih otrok. Prisiljeni so bili govoriti angleško ali francosko ter se spreobrniti v krščanstvo. 139 internatov je delovalo vse do leta 1996, kanadska vlada se je šele leta 2008 opravičila za svoja dejanja. Kanadski premier Justin Trudeau pa je pred kratkim obljubil konkretna dejanja, a ponudil malo podrobnosti, kako se bo vlada s tem soočila. V internatih so se dogajale številne fizične in spolne zlorabe, otroci so živeli v slabih higienskih razmerah, v slabo ogrevanih in starih sobah. Okoli 6000 otrok je v času, ko so stanovali v internatih, umrlo. Njihovih trupel pogosto niso vrnili družinam, pokopali so jih v neurejenih grobovih. Maja letos so našli prvo grobišče v bližini mesta Kamloops, v katerem je v neoznačenih grobovih ležalo 215 otrok, med njimi celo triletniki. Sledili sta še dve odkritji, število najdenih otroških žrtev se je povzpelo že na 1100. Največje doslej je pokopališče neoznačenih grobov 751 otrok v internatu Marieval Indian Residential School, ki je med letoma 1899 in 1996 deloval pod vodstvom Rimokatoliške cerkve. Zatem pa so v še enem nekdanjem katoliškem internatu našli 182 neoznačenih grobov otrok, starih od sedem do 15 let.

Otroška obleka na križu označuje grobišče blizu Kamloopsa. FOTO: AP

A še danes ni jasno, koliko otrok je umrlo v internatih, kakšni so vzroki in okoliščine smrti, kje so pokopani. Komisije za iskanje resnice in spravo je pred leti v svojem poročilu dogajanje označila za kulturni genocid. "Preživeli so govorili o otrocih, ki so nenadoma izginili. Nekateri so govorili o otrocih, ki so izginili v množičnih grobiščih," je maja po poročanju BBC dejal vodja komisije Murray Sinclair. Drugi preživeli so opisovali tudi, da so duhovniki zaplodili otroke stanujočim v internatih, te otroke pa so po rojstvu odvzeli materam. Ena od preživelih otrok staroselcev, Belinda Vandenbroeck, je za kanadski CBC dejala, da ob zrušenju kipa kraljice Viktorije ne čuti obžalovanja, čeprav pri tem ni sodelovala. "Pomenila mi ni ničesar, njena politika in njen kolonializem pa nam narekujeta življenje vse do tega trenutka."