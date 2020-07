Po odkritju nizozemskih mučilnic aretirali šest oseb

Na Nizozemskem so odkrili sedem ladijskih zabojnikov, spremenjenih v mučilne celice. Zvočno izolirane zabojnike, v katerih so med drugim našli tudi lisice, škarje za obrezovanje in skalpele, so odkrili južno od Rotterdama v kraju Wouwse Plantage, potem ko je francoska policija dešifrirala zakodirana sporočila zločincev. Za zdaj so aretirali šest moških.

Zabojnike so našli, preden so bili dejansko uporabljeni, potencialne žrtve pa so zaščitene, sporoča nizozemska policija. V notranjosti zabojnikov so med drugim našli zobozdravniški stol s paščki in lisicami. V zvočno izoliranih "celicah" so bile na tla in stene pritrjene policijske lisice. V enem od zabojnikov so odkrili celo policijska oblačila in neprebojne jopiče, v drugem škarje za obrezovanje, skalpele in maske za obraz. Z videoposnetka, ki ga je na spletu objavila policija, je razvidno, kako so policisti vstopali v zabojnike in aretirali osumljence. V Rotterdamu je policija našla še eno stavbo, ki bi bila lahko baza kriminalne združbe.

Osumljenci so bili aretirani 22. junija po francosko-nizozemski operaciji za infiltriranje v šifrirani telefonski sistem EncroChat. Policija je prestregla milijone sporočil, vključno s sporočilom enega od glavnih osumljencev, 40-letnega moškega iz Haaga. Kombinacija prestreženih EncroChat sporočil in opazovanj srečanj osumljencev je policistom omogočila, da so jih identificirali. Za zabojnike je policija izvedela že aprila, ko so začeli pozorno opazovati celotno območje Wouwse Plantage, ki se nahaja blizu belgijske meje. Ugotovili so, da je zabojnike skoraj vsak dan pripravljalo več moških. Tik preden so bile mučilne celice končane, so se preiskovalci odločili za posredovanje. Šest moških so pridržali zaradi suma priprave na ugrabitev, hude zlorabe in izsiljevanja ter sodelovanja v hudodelski združbi. Dva osumljenca sta bila pridržana zaradi posedovanja orožja. Amsterdamsko sodišče jim je v ponedeljek odredilo 90-dnevni pripor, še sporoča nizozemska policija. Po dekodiranju sporočil EncroChat so po vsej Evropi zaradi različnih zločinov aretirali že okoli 800 ljudi, poroča BBC.

icon-expand Zabojnik so obložili s termo materialom, da naprave za zaznavanje toplote na podlagi telesne temperature ne bi zaznale prisotnosti ljudi. FOTO: AP