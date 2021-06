Po odkritju posmrtnih ostankov otrok zahtevajo nadaljnje iskanje množičnih grobov

Potem ko so v Kanadi na območju nekdanje šole in internata za pripadnike avtohtone skupnosti našli posmrtne ostanke 215 otrok, zdaj avtohtone skupine zahtevajo nacionalno iskalno akcijo množičnih grobov. Šolo Kamloops Indian Residential School v Britanski Kolumbiji, kjer so našli ostanke, so sicer zaprli leta 1978.