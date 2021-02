Po odločitvi sodišča o Navalnem na ulicah Rusije nove množične aretacije

Po odločitvi sodišča v Moskvi, da vodji ruske opozicije Alekseju Navalnemu pogojno kazen spremeni v tri leta in pol zapora, ki pa jo bo zmanjšalo za čas, ki ga je že prestal v hišnem priporu, so se protesti na ulicah Rusije še okrepili. Policija je pridržala skoraj 1400 njegovih podpornikov. Izbruhnilo je nasilje.

Potem ko je sodišče odločilo, da bo Aleksej Navalni v zaporu ostal še dve leti in pol, so varnostne sile v torek zvečer zavzele vse glavne ulice in trge Moskve. Policisti, oboroženi in zaščiteni od nog do glave, so v strnjenih vrstah nastopili proti njegovim podpornikom, ki jih je bilo bistveno manj. Sporočali so enako, kot je sporočilo sodišče s svojo odločitvijo – da bodo utišali vse, ki se bodo zoperstavili oblastem. A protestniki niso utihnili. Tisti, ki se na ulice niso podali peš, so svoje nestrinjanje z vlado sporočali iz avtomobilov, ko so glasno trobili. V Moskvi je med protestniki in policisti izbruhnilo nasilje. Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo, da jih je policija tepla s pendreki, med tistimi, ki so jo skupili po glavi, je bil celo eden od novinarjev. Neodvisna organizacija OVD-Info, ki spremlja proteste, je sporočila, da je policija v Moskvi pridržala 1116 ljudi, 246 v St. Petersburgu, ostale pa v drugih manjših ruskih mestih, poroča BBC.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Podobno se je zgodilo že v nedeljo, ko se je v Rusiji na protestih za izpustitev Navalnega kljub opozorilom oblasti, da so nezakoniti, zbralo več deset tisoč ljudi. Policija je v poskusu zatrtja protestov po navedbah neodvisnih opazovalcev po vsej državi pridržala več kot 4400 ljudi, med njimi tudi ženo Navalnega Julijo.

Protesti v podporo Navalnemu so potekali tudi že v januarju. Navalni je namreč v priporu od 17. januarja, ko so ga zaradi tega primera prijeli in priprli takoj po vrnitvi iz Nemčije, kjer se je zdravil in okreval po zastrupitvi z novičokom v Rusiji avgusta lani. Oblasti množičnih aretacij niso komentirale. 'Enega spravijo za zapahe, da bi prestrašili milijone' Spomnimo. Sodnica Natalija Repnikova je včeraj sporočila, da je sodišče razsodilo v prid predloga zvezne službe za prestajanje kazni, da Navalnemu pogojno kazen iz leta 2014 zaradi poneverb spremenijo v zaporno, ker je večkrat kršil pogojno kazen, ko se ni javil pristojnim. Dodala je, da Navalni ostaja v priporu, dokler sodba ne bo stopila v veljavo, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Odredili so 3,5 leta zapora, bo pa sodišče upoštevalo čas, ki ga je že prestal v hišnem priporu, tako da bo podatkih njegovih sodelavcev v zaporu moral ostati približno dve leti in pol.

Navalni je na obravnavni poudaril, da je glavni namen postopka ustrahovanje nasprotnikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Enega spravijo za zapahe, da bi prestrašili milijone," je dejal. Od sodnikov je zahteval, da ga takoj izpustijo, kot tudi vse politične zapornike. Znova je obtožil Putina, da je lansko poletje ukazal njegovo zastrupitev z živčnim strupom novičok. Njegovi odvetniki so že napovedali pritožbo, njegovi sodelavci pa so po objavi odločitve sodišča pozvali k protestom v središču Moskve. "Naša država je padla v popolno nezakonitost, temu se moramo zoperstaviti," piše v tvitu, ki ga je objavil njegov protikorupcijski sklad, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

icon-expand Aleksej Navalni na sodišču v Moskvi. FOTO: AP