Po odmerek na avtomat: v Vancouvru želijo zmanjšati število odvisnikov

Za projektom MySafe stoji Dr. Mark Tyndall, univerziteni profesor epidemologije na univerzi British Columbia, njegov namen pa je zmanjšanje števila odvisnikov. Lani je namreč v Vancouvru zaradi predoziranja umrlo 395 oseb. "Menim, da je ljudem potrebno ponuditi bolj varno substanco," je povedal. "V osnovi gre za to, da odvisniki ne kupujejo fentalina od neznanih ljudi na ulici, temveč to storijo od preverjenega farmacevtskega prodajalca."

Don Durban, nekdanji socialni delavec iz Vancouvra, je eden od 14 odvisnikov, ki uporabljajo avtomat MySafe. Durbanu so pred 20 leti predpisali zdravila za lajšanje bolečin, zaradi katerih je oče dveh otrok razvil odvisnost. Kot je povedal, je presrečen, da sedaj ne krši zakona in po legalni poti dostopa do medikamentov.