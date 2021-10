Po odmevni odločitvi Poljske: 'To je napad na EU'

Konkretno gre za določbe v evropskih dogovorih, s katerimi Evropska komisija utemeljuje pravico do soodločanje pri vprašanjih povezanih s pravno državo. Odločitev poljskega sodišča bi lahko še dodatno otežilo odnose med Varšavo in Brusljem. Gre za prvo tovrstno odločitev, ki pa bi lahko pod vprašaj postavila evropska sredstva na Poljskem in članstvo te države v povezavi.

Spomnimo. Poljsko ustavno sodišče je odločilo, da so nekatere določitve in sodne odločitve Evropske unije v nasprotju s poljsko ustavo. S tem so pod vprašaj postavili načelo primarnosti prava EU, ki temelji na tem, da v primeru navzkrižij med vidikom prava EU in vidikom nacionalnega prava prevlada prvo.

Evropska unija je skupnost vrednost in prava, kar morajo spoštovati vse države članice, so sporočili iz Bruslja. V okviru teh dogovorov morajo zaščititi tudi pravice vseh Evropejcev, ne glede na to, kje v EU živijo, so dodali v sporočilu za javnost.

Sodišče s sedežem v Luxembourgu je končno odločitev prepustilo pristojnemu poljskemu sodišču. Če bo to dejansko ugotovilo kršitve prava unije, mu načelo primarnosti evropskega prava nalaga, da teh sprememb ne uporabi. To velja ne glede na to, ali so spremembe zakonodajne ali ustavne, je zapisalo Sodišče EU.

To je razburilo poljske poslance, ki so sodišču unije očitali, da je preseglo svoje pristojnosti in kršilo pogodbe EU.

Varšava in Bruselj sta zaradi poljskih pravosodnih reform že več let v sporu. Poljska vlada trdi, da so reforme nujne za spopad s korupcijo in prekinitev zapuščine komunističnega obdobja v poljskem pravosodju. Evropska komisija na drugi strani meni, da to spodkopava vladavino prava.