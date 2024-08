Po odpovedi koncertov na Dunaju štejejo izgube: ostali brez 100 milijonov

Ne le na tisoče razočaranih oboževalcev – odpovedan tridnevni spektakel Taylor Swift je praznih rok pustil tudi dunajske hotelirje, gostince, ponudnike turističnih izletov ter seveda vse tiste, ki so pri organizaciji koncerta sodelovali. Obetali so si kar 100 milijonov evrov dodane vrednosti, zasedenih je bilo namreč kar 95 odstotkov tamkajšnjih hotelskih nastanitev, so nam povedali na Turistični zbornici Dunaj. Zaradi fenomena enormnih pozitivnih finančnih učinkov, ki jih Taylor Swift prinaša, v katerem koli mestu se pojavi, se je razvil celo izraz "Swiftonomija" oziroma ekonomija Taylor Swift in njen vpliv na gospodarstvo.