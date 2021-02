Po odpovedi motorja po vsem svetu prizemljili letala Boeing 777

Pri Boeingu so dejali, da podpirajo odločitev Japonske in da tudi sami, v obdobju, ko poteka preiskava neljubega dogodka, priporočajo prekinitev vseh letov tovrstnih boeingov. Pri proizvajalcu so še povedali, da je po svetu z motorjem Pratt & Whitney PW4000 trenutno v uporabi 69 boeingov 777.

Zaradi nesreče so se tudi na Japonskem odločili, da do nadaljnjega ne vzletajo, pristajajo in čez njihov zračni prostor ne letijo tovrstni boeingi. Zato je tamkajšnja vlada letalskima družbama JAL in ANA naročila, naj nemudoma prizemljita vsa svoja letala 777 z enakim motorjem.

Iz letalske družbe United Airlines so sporočili, da so prizemljili vseh 24 letal Boeing 777, potem ko se je na enem od njih v nedeljo po vzletu okvaril motor. Po podatkih Ameriške zvezne uprave za zračni promet (FAA) je United Airlines edina ameriška letalska družba, ki leti s tovrstnim letalom, ostale pa uporabljajo na Japonskem in v Južni Koreji.

Lopatice kompresijskih ventilatorjev v motorju se med poletom vrtijo tudi z 20.000 obrati na minuto, zato so centripetalne sile ogromne in tudi lopatice so zato narejene večinoma iz titana. A v preteklosti so že popustile in poletijo s precejšnjo hitrostjo pravokotno na vrtilni moment. Poškodovale so tudi že trup letala in potnike, zato so ravno zaradi takšnih incidentov motorje začeli graditi tako, da bi takšno odpoved lopatic zadržali.

Prestrašeni potniki na letalu so dogajanje kmalu po vzletu opisali kot nočno moro, saj je v letalu vladal močan strah. Začelo se je z "velikim pokom", potem pa je sledilo "silovito tresenje". "Letalo se je začelo močno tresti, izgubljali smo višino in letalo je začelo ‘padati’," je dejal David Delucia. Dodal je še, da sta oba z ženo poiskala denarnici in ju dala v žepe, da "bi nas lažje identificirali, če bi strmoglavili".