Po odstopu Kurza Zeleni ostajajo v koaliciji z ljudsko stranko

Kurz je odločitev, da odstopa, sporočil v soboto. Pred tem so v državi stekle preiskave zaradi suma, da naj bi ozek krog okoli Kurza uporabil proračunski denar in vpliv, da so njegovega predhodnika na čelu stranke Reinholda Mitterlehnerja predstavljali v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo ÖVP.

Med letoma 2016 in 2018 naj bi naročali javnomnenjske raziskave, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ÖVP kot druge javnomnenjske raziskave. Pri medijski skupini Österreich naj bi tudi zakupili oglasni prostor v zameno za ustrezno poročanje. Med osumljenimi je tudi Kurz, ki vse očitke zavrača.