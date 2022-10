Po odvzemu nazivov vnukom, se je danska kraljica opravičila

Princ Joachim - mlajši sin kraljice Margarete II. - je dejal, da ga je sprememba razburila. "Nikoli ni zabavno videti, ko s tvojimi otroki ravnajo tako," je povedal. "Znašli so se v situaciji, ki je ne razumejo." Njegova žena, princesa Marie , pa je povedala, da je bil njen najmlajši otrok, po tem, kar je imenovala "kratka obvestila", v šoli ustrahovan . V intervjuju je par tudi povedal, da Margareta ni govorila z njima, odkar so bile objavljene spremembe. En vnuk, princ Nikolaj, pa je dejal, da je bila njegova družina "šokirana" nad odločitvijo.

Kraljica Margareta II. je dejala, da želi, da gre monarhija "v korak s časom", da je bila njena odločitev že dolgo pričakovana in da bo zato institucija "odporna na prihodnost" . Vendar je "podcenila" reakcijo svoje družine "in za to mi je žal" .Prvotno odločitev je najavila prejšnji teden, veljati pa bo začela naslednje leto. "Naziva princ in princesa, ki so jih imeli do zdaj, bosta ukinjena," je zapisano v prvotni izjavi. "Potomce princa Joachima bo tako treba v prihodnosti naslavljati kot vaša visokost."

Od začetka leta 2023 bodo Joachimovi štirje otroci – 23-letni princ Nikolaj, 20-letni princ Felix, 13-letni princ Henrik in 10-letna princesa Athena – namesto princ in princesa nosili naziv grof in grofica Monpezata. Iz palače so sporočili, da gre za "naravno razširitev" želje danske monarhinje po zmanjšanju monarhije. "Njeno veličanstvo kraljica želi ustvariti okvir za štiri vnuke, da bi lahko v veliko večji meri oblikovali svoja življenja," je zapisano v izjavi prejšnji teden. Toda po tem, kar je Margareta opisala kot "močne reakcije" na njeno odločitev, se je v novi izjavi opravičila, ker je podcenjevala odziv. "Nihče ne bi smel dvomiti, da so moji otroci, snahe in vnuki moje veliko veselje in ponos. Zdaj upam, da bomo kot družina našli mir in se prebili skozi to situacijo," je dejala.

Najstarejši sin kraljice Margarete II., prestolonaslednik Frederik, je prvi v vrsti za prestol. Njegovi štirje otroci bodo svoje nazive obdržali. Njegova žena, prestolonaslednica Mary, je podprla kraljico in dejala, da je "sprememba lahko težka in lahko resnično boli, vendar to ne pomeni, da odločitev ni prava".