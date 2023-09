Najbolj črni scenarij Grčiji napoveduje zgodovinske poplave, nekateri deli že pod vodo

Morski vročinski val v Sredozemlju vztraja tudi v septembru, še vedno namreč beležimo precejšnje anomalije temperatur morske vode v regiji, piše Severe weather. To pa ob ciklonu pomeni precejšnje vremenske težave, saj je v ozračju na voljo velika količina vlage. Na udaru je trenutno Grčija, težave pa bi lahko vreme povzročalo tudi na Malti in Sicilji, svarijo.

V Grčiji že prva smrtna žrtev poplav

Poplave pa so že zajele dele Grčije. Zaradi neurja je v več mestih poplavilo ceste, na otoku Krf je bila motena oskrba z elektriko, težave pa so imeli tudi na tamkajšnjem letališču, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na egejskih otokih Skiatos, Skopelos in Alonisos, ki skupaj tvorijo Severne Sporade, so ponoči v nekajsekundnih presledkih udarjali strele in gromi, medtem ko je v regiji Elis na zahodu polotoka Peloponez toča opustošila letino oljk. Oblasti so tako na Sporadih in otoku Evboja poslale potisna opozorila na mobilne telefone z opozorilom ljudem, naj omejijo svoje gibanje na prostem zaradi neurja, poroča AP.

Grška policija je tam ukazala umik vozil z ulic mesta Volos in bližnje gorske regije Pelion. Območje je namreč zajelo hudo neurje, ki je ulice spremenilo v reke. Prepoved za vsa vozila, razen za vozila reševalnih služb in pomoči na cesti, bo veljala, dokler se neurje ne umiri, je sporočila policija. Neurja naj bi že terjala prvo smrtno žrtev, v Volosu naj bi se na moškega zrušila stena in padla nanj, še en moški pa je pogrešan, saj naj bi ga odnesla voda, še piše AP.

Po napovedih grške nacionalne vremenske službe Meteo se bo neurje danes še okrepilo in nad državo vztrajalo do četrtka. Najbolj prizadeti naj bi bili prav osrednja Grčija in Peloponez.