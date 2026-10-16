Po ogorčenju Trump popustil: javne usmrtitve ne bo

Kot je pojasnil Trump, je predvajanju usmrtitve Nidala Hasana še vedno naklonjen, a je ocenil, da "mnogo zelo dobrih ljudi raje ne bi gledalo, kako umira".
"Menim, da bi prenos usmrtitve lahko služil kot močan odvračilni dejavnik, saj bi svet lahko videl, kako Amerika ravna s teroristi in takšno drhaljo, kot je Hasan," je dejal Trump in dodal: "Usmrčen bo, kot je predvideno, s strelskim vodom, vendar dogodka ne bomo predvajali".
Bodo pa si lahko usmrtitev ogledali svojci žrtev, če bodo to želeli, je še zapisal Trump. "Zaslužijo si, da so priča pravici!"
Nidal Hasan je leta 2009 v vojaškem oporišču v Teksasu ubil 13 neoboroženih pripadnikov ameriške vojske, 32 ljudi pa ranil. Med sojenjem je izjavil, da je s svojimi dejanji "ščitil muslimane in talibane v Afganistanu pred ameriško vojsko". Njegova usmrtitev s strelskim vodom bo prva usmrtitev vojaka po več kot 60 letih.
Usmrtitev je načrtovana za 3. december. Potem ko je Pentagon prejšnji teden napovedal, da jo bodo predvajali v živo, so se oglasile številne organizacije za človekove pravice, Združeni narodi pa so načrte označili za "gnusne".
Čeprav je bilo lani v 17 državah izvedenih več kot 2700 usmrtitev, sta le dve državi to storili javno. Po podatkih organizacije Amnesty International je bilo leta 2025 v Iranu izvedenih 11 javnih usmrtitev, v Afganistanu pa še šest.
Najbolj naklonjen predvajanju v živo je bil ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki je poudarjal, da "morajo ljudje razumeti, da imajo njihova dejanja resne posledice". Po preklicu predvajanja v živo pa je njegov tiskovni predstavnik dejal, da minister podpira odločitev predsednika in da sta "povsem usklajena".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.