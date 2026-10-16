Po ogorčenju Trump popustil: javne usmrtitve ne bo

Kot je pojasnil Trump, je predvajanju usmrtitve Nidala Hasana še vedno naklonjen, a je ocenil, da "mnogo zelo dobrih ljudi raje ne bi gledalo, kako umira".

"Menim, da bi prenos usmrtitve lahko služil kot močan odvračilni dejavnik, saj bi svet lahko videl, kako Amerika ravna s teroristi in takšno drhaljo, kot je Hasan," je dejal Trump in dodal: "Usmrčen bo, kot je predvideno, s strelskim vodom, vendar dogodka ne bomo predvajali".

Bodo pa si lahko usmrtitev ogledali svojci žrtev, če bodo to želeli, je še zapisal Trump. "Zaslužijo si, da so priča pravici!"

Nidal Hasan je leta 2009 v vojaškem oporišču v Teksasu ubil 13 neoboroženih pripadnikov ameriške vojske, 32 ljudi pa ranil. Med sojenjem je izjavil, da je s svojimi dejanji "ščitil muslimane in talibane v Afganistanu pred ameriško vojsko". Njegova usmrtitev s strelskim vodom bo prva usmrtitev vojaka po več kot 60 letih.