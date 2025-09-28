Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Po okrutnem mučenju in umoru treh deklet na ulicah množični protesti

Buenos Aires, 28. 09. 2025 11.08 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
7

Na ulicah argentinske prestolnice Buenos Aires se je zbralo na tisoče ljudi, ki so zahtevali pravico za tri dekleta, domnevne žrtve narkokartela. Vse tri so kriminalci mučili in nato umorili, dogajanje pa v živo prenašali v zaprti skupini na družbenem omrežju. Več osumljenih je v priporu.

Trupla 20-letnih sestričen Morene Verdi in Brende del Castillo ter 15-letne Lare Gutierrez so v sredo našli pokopana na dvorišču hiše v južnem predmestju Buenos Airesa. Pet dni pred tem so izginile.

Okrutni zločin, ki so ga preiskovalci povezali z mamilarskimi združbami, si je v živo na Instagramu ogledalo 45 članov zasebnega računa, so po navedbah AFP potrdili argentinski uradniki.

Argentinske varnostne službe so v povezavi z napadom prijele več oseb. Ministrica za nacionalno varnost Patricia Bullrich je v petek sporočila, da se je z aretacijo petega osumljenca skupno število aretiranih povzpelo na tri moške in dve ženski.

Oblasti so objavile tudi fotografijo domnevnega načrtovalca zločina, 20-letnega Perujca, ki je še vedno na prostosti.

Preiskovalci so povedali, da so žrtve, ki so mislile, da gredo na zabavo, 19. septembra zvabili v kombi, domnevno kot del načrta, da bi jih "kaznovali" zaradi kršenja kodeksa tolpe in kot opozorilo drugim. Na posnetku je slišati vodjo tolpe, ki pravi: "To se zgodi tistim, ki mi kradejo droge." Po poročanju več medijev so dekleta povabili, naj se zabave udeležijo kot prostitutke.

Med sobotnim protestnim pohodom so sorodniki žrtev, obkroženi s podporniki, do poslopja argentinskega parlamenta nosili transparent z imeni žrtev in plakate z njihovimi podobami.

"Ženske je treba zaščititi bolj kot kdaj koli prej," je dejal oče ene od žrtev. Povedal je, da zaradi nasilja, ki ga je prestala, ni mogel identificirati njenega trupla.

Antonio del Castillo, dedek 20-letnih sestričen, je medtem morilce označil za "krvoločne". "Še živalim ne bi storil kaj takega, kar so storili njim," je dejal v solzah. 

Podatki skupine za spremljanje femicidov v državi kažejo, da v Argentini zaradi nasilja vsakih 36 ur umre ena ženska. 

argentina umor protesti
Naslednji članek

Hrvati še vedno hranijo štiri milijarde kun

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
28. 09. 2025 11.34
+6
Zakaj je Poljska poslala vojaška letala v zrak !?! Ne vidim nobenega razloga, razen poskusa eskalacije vojnih provokacij.
ODGOVORI
9 3
Tami69
28. 09. 2025 11.39
+2
Saj bi jih Slovenija tud poslala..ampak,da bi pilatuse,da se nam smeje cel svet..
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256