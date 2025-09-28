Po okrutnem mučenju in umoru treh deklet na ulicah množični protesti

Trupla 20-letnih sestričen Morene Verdi in Brende del Castillo ter 15-letne Lare Gutierrez so v sredo našli pokopana na dvorišču hiše v južnem predmestju Buenos Airesa. Pet dni pred tem so izginile.

Okrutni zločin, ki so ga preiskovalci povezali z mamilarskimi združbami, si je v živo na Instagramu ogledalo 45 članov zasebnega računa, so po navedbah AFP potrdili argentinski uradniki.

Argentinske varnostne službe so v povezavi z napadom prijele več oseb. Ministrica za nacionalno varnost Patricia Bullrich je v petek sporočila, da se je z aretacijo petega osumljenca skupno število aretiranih povzpelo na tri moške in dve ženski.

Oblasti so objavile tudi fotografijo domnevnega načrtovalca zločina, 20-letnega Perujca, ki je še vedno na prostosti.