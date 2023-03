Po oktobrski tragediji na nogometni tekmi na Javi znane prve kazni

Na tisoče ljudi je po domačem porazu Areme vdrlo na igrišče. Očitno so želeli jezo stresati na igralce in trenerje. Varnostniki in policisti v polni zaščitni opremi so reagirali z množično uporabo solzivca in poskušali navijače odriniti s palicami. Nastal je popoln kaos, ljudje so bežali na vse strani. Večina žrtev je umrla zaradi pomanjkanja kisika ali pa so bile poteptane, ko so poskušale doseči zasilne izhode. Med mrtvimi je bilo več kot 40 otrok. Na stotine je bilo tudi ranjenih.