Po okužbi s koronavirusom umrl 53-letni bosanski minister

Salko Bukvarević, ki je od leta 2015 vodil Ministrstvo za pravice veteranov v vladi Federacije Bosne in Hercegovine, je umrl za posledicami bolezni covid-19. Bris na novi koronavirus so mu vzeli prejšnjo sredo. Stanje se mu je naglo poslabšalo v ponedeljek. Včeraj so ga zaradi stopnjujočih se težav z dihanjem priklopili na respirator, danes zjutraj pa je umrl v Kliniki za pljučne bolezni.

Bosanske medije je preplavila novica o smrti njihovega ministra za pravice veteranov. Salko Bukvarević je umrl pri 53 letih, po tem, ko se je zadnjih nekaj dni boril z boleznijo covid-19. Kot poroča portal Klix.ba, so Bukvareviću bris na novi koronavirus vzeli 22. julija. Sprejet je bil na Kliniko za pljučne bolezni, ki deluje v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra v Sarajevu. Stanje se mu je naglo poslabšalo v ponedeljek, ko so se začele hujše težave z dihanjem. Včeraj so ga priklopili na respirator. Bukvarević je bil rojen leta 1967 v Kalesiji. Osnovno šolo in Visoko tehnično šolo za gradbeništvo in geodezijo je obiskoval v Tuzli. Leta 1996 je diplomiral na Fakulteti za rudarstvo, geologijo in gradbeništvo, magistriral je leta 2004, doktoriral pa 2011. Od leta 2015 je opravljal funkcijo ministra za pravice veteranov v vladi Federacije Bosne in Hercegovine. Bil je dobitnik številnih državnih priznanj v času vojne in miru.