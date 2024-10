Po okvari dvigala v rudniku zlata umrla ena oseba

Rudnik zlata Mollie Kathleen v Criple Creeku je precej znana turistična znamenitost, vsako leto pa privabi večje število obiskovalcev. Izlet traja eno uro, obiskovalci pa se spustijo 305 metrov v globino. A tokrat se ogled ni končal na najboljši način.

Dve skupini po 12 ljudi sta se namreč spustili v rudnik v dvigalu, ko se je to pokvarilo. Ena izmed skupin je zato za šest ur obtičala pod zemljo, ena oseba pa je umrla. Preostalih 11, vključno z dvema otrokoma, so rešili iz rudnika, štirje od njih so bili sicer poškodovani. Druga skupina, ki je čakala dvigalo, je obtičala blizu dna rudnika, a so imeli stole, odeje in vodo. Nihče ni bil poškodovan.