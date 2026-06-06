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Po okvari tovornjaka v Sahari zaradi žeje umrlo najmanj 49 ljudi

Telhandek, 06. 06. 2026 15.45 pred 33 minutami 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Tragedija v Sahari

Potem ko se je njihovo tovorno vozilo pokvarilo v Sahari, je 49 državljanov Nigra umrlo zaradi pomanjkanja vode. Dvema preživelima se je uspelo prebiti do mejne točke Assamaka in o grozljivem dogodku obvestiti pristojne oblasti.

Skupina se je vračala iz Malija, kjer so se udeležili praznovanja verskega praznika, ko je po poročanju BBC-ja tovornjak obstal več kot 80 kilometrov zahodno od kraja Assamaka, pomembne mejne točke z Alžirijo. "Popotniki so se znašli ujeti v osrčju sovražnega okolja, kjer ekstremne temperature in pomanjkanje oskrbovalnih točk izjemno otežujejo preživetje," je povedal guverner regije Agadez.

Kljub večdnevnim poskusom, da bi popravili vozilo, je skupina ostala brez vode, kar je bilo za večino usodno. Preživela sta le dva človeka, ki sta se peš prebila do Assamake in obvestila oblasti.

Reševalne ekipe so na kraju našle desetine trupel v in okoli nepremičnega tovornjaka. Vse umrle, državljane Nigra, so pokopali v skupnih grobovih.

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Med vračanjem z intervencije so reševalci naleteli še na drugo okvarjeno vozilo z več kot 60 potniki, ki so bili tri dni ujeti v puščavi zaradi okvare akumulatorja. Tokrat je ekipi uspelo razdeliti vodo in popraviti tovornjak, da so lahko pot nadaljevali.

Vodja lokalne nevladne organizacije je v izjavi za BBC opozoril, da takšni primeri niso redkost, zlasti na poteh proti Libiji in Alžiriji. Po njegovih besedah kljub dolgoletnim opozorilom o nevarnostih mnogi še vedno tvegajo prečkanje puščave.

Oblasti ob tem poudarjajo, da tragedija še posebej razkriva ranljivost mladih, ki se zaradi pomanjkanja priložnosti in nestabilnih razmer podajajo na nevarne migracijske in čezmejne poti v iskanju boljšega življenja.

Niger Sahara tragedija puščava

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KOMENTARJI4

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biggbrader
06. 06. 2026 16.18
Ko gremo mi na Brezje, nismo nikoli "žejni".
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0 0
MajaZzz
06. 06. 2026 16.18
80km ni neka razdalja če hodiš ponoči in podnevi počivaš. Jaz krenem.drugi dan na pot. Če čakaš 5 dni nimaš možnosti.
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0 0
Prelepa Soča
06. 06. 2026 16.02
Kje pa je bil njihov bog?
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-2
1 3
MojsterSplinter
06. 06. 2026 15.55
Sožalje svojcem.
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