Po okvari tovornjaka v Sahari zaradi žeje umrlo najmanj 49 ljudi

Skupina se je vračala iz Malija, kjer so se udeležili praznovanja verskega praznika, ko je po poročanju BBC-ja tovornjak obstal več kot 80 kilometrov zahodno od kraja Assamaka, pomembne mejne točke z Alžirijo. "Popotniki so se znašli ujeti v osrčju sovražnega okolja, kjer ekstremne temperature in pomanjkanje oskrbovalnih točk izjemno otežujejo preživetje," je povedal guverner regije Agadez.

Kljub večdnevnim poskusom, da bi popravili vozilo, je skupina ostala brez vode, kar je bilo za večino usodno. Preživela sta le dva človeka, ki sta se peš prebila do Assamake in obvestila oblasti.

Reševalne ekipe so na kraju našle desetine trupel v in okoli nepremičnega tovornjaka. Vse umrle, državljane Nigra, so pokopali v skupnih grobovih.