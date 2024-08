Po olimpijskem zlatu si je Imane Helif privoščila še popolno lepotno preobrazbo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V skupnem videoposnetku, ki sta ga na Instagramu delila Beauty Code in Helif, je olimpijko mogoče videti v povsem drugačni podobi kot smo jo spremljali na olimpijadi. Tam je bil v ospredju šport, tukaj pa je razkrila svojo zelo ženstveno podobo. Razpustila je lase, oblekla belo srajco s cvetličnim vzorcem in si nadela obročaste uhane, na katere so pripeti rožnati cvetovi.

Nosi tudi roza senčilo in ujemajočo se šminko ter srebrno ogrlico. Helif je dopolnila svoj videz z zlato medaljo, ki jo je osvojila 9. avgusta. Videoposnetek se konča z alžirsko športnico, ki se sproščeno nasmehne v kamero.

V spremljajočem zapisu, ki je bil preveden iz arabščine v angleščino, je Beauty Code opozoril, da čeprav je Helif v videoposnetku "spreminjala svoj videz", zunanji izgled boksarke ne determinira. Niti " se ni poskušala spremeniti, da bi ustrezala kalupom, v katere nas želi svet omejiti".

"Njeno sporočilo je veliko globlje: oblačila ne naredijo človeka in videz ne razkriva njegovega bistva človeka. Lahko je ženstvena in elegantna, kadar hoče, a ne potrebuje ličil ali visokih pet. Potrebuje samo strategijo, moč in zadajanje udarcev, v čemer je bistvo njene osebnosti."

Kot vedno, so bili odzivi na družbenih omrežjih - mešani. Veliko ljudi je pohvalilo njen vodez, spet drugi pa: "Dejstvo, da je bila prisiljena v hiper-ženstveno estetiko, da bi ugajala, je nekako neumno."