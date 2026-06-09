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Po operaciji hrbtenice 18-letnik višji za pet centimetrov

Žilina, 09. 06. 2026 09.35 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
N.V.
Operacija

18-letni Martin, ki je trpel za Scheuermannovo boleznijo, je prestal zahtevno operacijo hrbtenice, po kateri pa ne samo, da se je rešil deformacije, ki mu jo je prinesla bolezen, temveč se je tudi povišal za kar pet centimetrov.

Na oddelek pediatrične ortopedije in spondilokirurgije Univerzitetne bolnišnice v Žilini na Slovaškem je bil sprejet 18-letnik, ki je leta trpel zaradi bolezni medvretenčnih ploščic, piše tnlive.sk. Posledice bolezni so se kazale v povečanem ukrivljanju hrbtenice in močnih bolečinah.

Operacija
Operacija
FOTO: Shutterstock

In korekcija teh ploščic je prinesla nepričakovan rezultat. Pred posegom je bil Martin visok 204 centimetre. Ko pa se je zbudil iz anestezije in končno ni več čutil bolečin, je opazil še, da se je povišal. Zdaj je visok kar 209 centimetrov.

Sam poseg ni bil preprost, za pacienta so skrbeli tako zdravniki, medicinske sestre kot tudi fizioterapevti in drugi strokovnjaki.

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KOMENTARJI2

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FRPuma
09. 06. 2026 10.42
Za par centimetrov si višji že, če greš k dobremu kiropraktiku.
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-1
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Watcherman
09. 06. 2026 10.28
Nič ni res vse je spet nateg in laž kajne.?
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+1
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