Po operaciji hrbtenice 18-letnik višji za pet centimetrov

Na oddelek pediatrične ortopedije in spondilokirurgije Univerzitetne bolnišnice v Žilini na Slovaškem je bil sprejet 18-letnik, ki je leta trpel zaradi bolezni medvretenčnih ploščic, piše tnlive.sk. Posledice bolezni so se kazale v povečanem ukrivljanju hrbtenice in močnih bolečinah.

In korekcija teh ploščic je prinesla nepričakovan rezultat. Pred posegom je bil Martin visok 204 centimetre. Ko pa se je zbudil iz anestezije in končno ni več čutil bolečin, je opazil še, da se je povišal. Zdaj je visok kar 209 centimetrov.

Sam poseg ni bil preprost, za pacienta so skrbeli tako zdravniki, medicinske sestre kot tudi fizioterapevti in drugi strokovnjaki.